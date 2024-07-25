В Приморье из-за дождей подтопило 6 домов и 169 участков

«Всего, по данным на утро четверга, в Приморье подтоплены 6 домов и 169 приусадебных участков в семи муниципальных округах. Также подтоплены подвалы детского сада и поликлиники в Находке. 36 переливов дорог отмечаются в шести муниципалитетах», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что из-за подъема воды в реках от дорожной связи отрезаны поселки Романовский Ключ, Слинкино и Анисимовка. Альтернативный проезд отсутствует. Кроме того, в Романовском Ключе с населением 86 человек нет связи и электроснабжения. В Шкотове отрезаны от дороги 16 частных домов.
В Приморском крае уже был затяжной паводок в июне, а на этой неделе из-за новых дождей оказались подтопленными некоторые территории и отрезана часть населенных пунктов от дорог. В среду было объявлено второе за неделю штормовое предупреждение о сильных дождях на 26—27 июля.