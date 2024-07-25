Эксперты рассказали об ошибках, которые допускают дачники на своем участке

Посадки без прокладки коммуникаций
Перед тем, как начать что-либо сажать на своем участке, нужно обязательно проложить все необходимые коммуникации: создать систему дренажа и водоотведения, организовать автополив, говорит основатель ландшафтной компании «Территория ландшафта» Антонина Болотина.
«Собственно, сами посадки производятся в финале, по аналогии с поклейкой обоев при ремонте квартиры. Если не позаботиться о коммуникациях заранее, придется перерывать участок с деревьями, кустарниками и цветами», — предупреждает она.
Дренаж — это первое, о чем нужно подумать. Ведь если не обеспечить сток талой и дождевой воды на участке, это может стать причиной затопления подвалов, разрушения фундамента или вымокания посадок, предостерегает менеджер отдела «Сад» компании «Лемана ПРО» Вера Кошутина.
Особенности дренажной системы, по ее словам, зависят от рельефа и почвы. Например, если участок расположен на склоне, постройки лучше разместить в верхней части, а, чтобы дождевые потоки не размывали почву, часто устраивают поперечные каналы для перехвата воды с отводом в канаву или водоприемный колодец. Для участка в низине водоотводные канавы проводят сверху по периметру территории.
Ровный участок с глинистой, плохо впитывающей воду почвой потребует сети водоотводных каналов по всей территории. В большинстве случаев удобнее закрытый дренаж: он не портит вид участка и не требует места под канавы. Сверху над ним уже размещаются посадки, резюмирует Кошутина.
Прежде чем приступать к оформлению дачного участка, важно продумать расположение каждого элемента: клумб, изгородей, декоративных элементов, советует руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в гипермаркетах OBI Наталия Крюкова.
«Они должны гармонично сочетаться друг с другом, не мешать движению по участку, не перекрывать друг друга, создавая единый визуальный образ. Важно заранее продумать все детали, чтобы не пришлось переделывать, когда все уже будет готово», — говорит эксперт.
Нужно составить список требований, что вы хотели бы видеть в своем саду, учитывая места для отдыха, беседки, игровую для детей, зону барбекю, огород, газон и так далее.
Необходимо разделить эти зоны так, чтобы все они были функциональны и не мешали друг другу — то есть чтобы в отдыхающего на шезлонге человека случайно не прилетел мяч, добавляет эксперт направления «Дом и дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина.
В свою очередь ландшафтный архитектор, руководитель студии «ЛюксСад» Татьяна Мамеева советует предварительно сделать простой план участка и наметить на нем расположение всех нужных элементов: парадная зона, детская игровая зона, зона барбекю, зона отдыха, зона огорода, зона газона.
Огород, по словам Крюковой, лучше всего располагать на ровной поверхности. Однако, если участок находится на склоне или имеет неровности, лучше всего выделить для огорода южный или юго-восточный склон. В холодных климатических зонах рекомендуется выбирать участки, которые получают максимальное количество солнечного света в течение дня. В жарких регионах предпочтительно размещать огород там, где солнечные лучи падают только утром, а после полудня участок оказывается в тени.
В том случае, если участок очень маленький, выходом из положения станут вертикальные грядки и системы полива, а также зоны-трансформеры. Например, на лето можно сделать из части участка игровую площадку, а на зиму легко убрать ее и оставить пространство под зимние развлечения, говорит руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании Estima Елизавета Родионова.
Высадка растений на участке также должна вестись по предварительному плану. Ведь наиболее часто распространенная ошибка состоит в том, что дачник купил новое растение и посадили его на первом попавшемся месте, обращает внимание Мамеева.
У хаотических посадок, по ее словам, есть следующие негативные последствия:
Неудобно косить газон с маленькими островками посадок разбросанных то тут, то там;Владельцу участка может понадобиться использовать это место под что-то более важное, из-за чего придется выкапывать растения;Посадки оказываются почти не видны из других уголков участка.
Чашина рекомендует распределить растения по группам: высота, цвет, сезонное цветение. Цветник она советует расположить близко к дому, чтобы видеть его из окна.
Деревья же лучше высаживать с северной стороны и в одном месте, а не по всему участку, чтобы клумбы или грядки не находились в их тени. Расстояние между ними должно быть не менее 3 метров, иначе они будут мешать друг другу. Плодовые кустарники: малину, ежевику и смородину удобно высаживать линией вдоль забора. В таком же порядке можно высадить декоративные деревья, которые также будут служить живой изгородью.
Грядки с плодами и ягодами, по совету Чашиной, лучше расположить с севера на юг, чтобы каждое растение получало максимум солнечного света. Если на участке есть уклон, грядки лучше сделать поперек него — так вода в них не будет задерживаться.
Нередко дачники не учитывают такие факторы, как освещенность и затененность участка, говорит Мамеева. В результате растительность просто не приживается.
«Если у вас тенистый сад, посадите тенелюбивые растения, например, хосты. Если ваш сад весь день под жарким солнцем, отдайте предпочтение светолюбивым растениям вроде злаков», — советует дизайнер.
Наиболее популярные овощные культуры, такие как картофель, томаты, баклажаны, являются солнцелюбивыми, в то время как зелень или огурцы отлично чувствуют себя в тени, добавляет Крюкова.
По ее словам, лучше рядом выращивать растения одной культуры, но разных сортов или гибридных культур. Так, не стоит сажать близко косточковые культуры (вишню или абрикосы) с семечковыми (яблоки или груши), поскольку косточковые будут угнетать семечковые.
То же самое можно сказать и о требовании зеленых насаждений к составу почвы. Некоторым дачникам хочется разводить в саду экзотические растения, которые в российском климате и почве просто не будут расти. Так что нужно выбирать те сорта и виды, которые будут расти там, где вы живете. К примеру, в Краснодаре это будут кипарисы и магнолии, а в Сибири ирисы и крокусы.
Ошибки в размерах растения
Бывает, что дачник просто не рассчитывает на размер того дерева или куста, который он хочет посадить.
«К примеру, вы покупаете милый кустик гортензии и размещаете его в парадной зоне своего участка. А через 3 года понимаете, что этот милый кустик увеличился в 10 раз», — предостерегает Мамеева.
Или же дерево, поднявшись, может закрыть собой вид на сад, начать подпирать карниз на крыше или задевать провода электропередач.
Это также чревато тем, что выросшее дерево закроет доступ солнечного света в дом или разросшимися корнями начнет разрушать фундамент. Помимо этого, оно может оказаться под скатом крыши, а зимой или ранней весной сломаться под тяжестью снега, перечисляет другие возможные негативные последствия Чашина.
«Можно ошибиться не только в высоте, но и в ширине, например, посадив кустарник близко к дорожке. В таком случае в дождливый день вам гарантирован холодный душ с листьев растения», — добавляет Мамеева.
Так что перед покупкой и высадкой того или иного растения надо внимательно изучить, насколько большим оно вырастет. К примеру, та же гортензия вырастает до 2,5 метров в высоту и до 3 метров в ширину.
Чрезмерное увлечение газоном
Многие стремятся по максимуму использовать газон на своем участке: в том числе под деревьями и кустарниками, говорит Болотина.
Однако важно помнить, что поскольку газон постоянно стригут, он вытягивает питательные вещества и обедняет почву, а значит растения будут расти в угнетенных условиях.
Кроме того, в зимнее время года газон превращается в горы снега, которые будет сложно убирать, добавляет основательница студии Bash Interiors Алиса Барабашова.
Так что Болотина советует отвести газону открытое светлое место, а землю под растениями лучше засыпать декоративной корой или посадить стелющиеся многолетники.