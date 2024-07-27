13:58 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 28 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 28 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Reuters

28 июля проходит церковный праздник День Крещения Руси. Также верующие сегодня вспоминают равноапостольного великого князя Владимира. Считалось, что в этот день часто бывает солнечно. По поверью, если сегодня во время жары работать, можно увидеть дурное предзнаменование, которое скоро сбудется. Расскажем, какие еще есть народные приметы на 28 июля в 2024 году.

Приметы погоды 28 июля

Если утром идет ливень — днем жди яркое солнце. Если вечером видно туман — завтра пойдет дождь. Пожелтевшая липа сулит позднюю осень. Если другие лиственные деревья стали желтеть, значит, осень окажется ранней.

Ветер поменял направление — погода изменится на противоположную. Если поникла ботва моркови, значит, жди осадков. Низко летают жуки — к хорошей погоде. Дождь, сильный ветер — непогода скоро кончится.

В траве громко стрекочут — к засухе. Если ветер дует с юга, значит, погода будет ясной и солнечной. После дождя не появилась радуга — тоже к солнечным дням.

Что можно делать 28 июля

Теперь расскажем про народные приметы на 28 июля в 2024 году о том, что можно делать.

  • Утром нужно вспомнить свои сны. Его детали стоит запомнить. Наши предки верили, что это поможет преодолеть трудности и препятствия.
  • Сегодня велик риск поддаться чему-то плохому, поэтому нужно себя контролировать и не идти на поводу у соблазнов.
  • Можно загадывать самые заветные желания. При этом просить нужно только для себя.
  • Можно заняться домашними делами, если они не требуют особых усилий. Дата подходит для создания уюта и благоприятной атмосферы в доме. Полезно, например, сегодня мыть и открывать настежь окна. Говорилось, что солнечные лучи в этот день очищают дом от зла, которое таилось в стенах. В целом считалось, что 28 июля солнце «краснее светит» и исцеляет людей.
  • В связи с таким свойством светила в солнечную погоду в этот день выходили на улицу. Солнце вообще всегда повышает желание людей пойти погулять. Однако иногда человек может захотеть остаться дома в солнечную погоду. Некоторые в таких случаях ощущают беспокойство, стыд перед самим собой из-за того, что так и не вышли на улицу. Это явление называется «солнечной виной».
  • Верующие 28 июля шли в храмы, молились, принимали участие в Крестном ходе, торжественном молебне, посвященном князю Владимиру.
  • Полезно сегодня проветривать жилище.
  • 28 июля надо больше смеяться и радоваться своим и чужим успехам. Это считается хорошим знаком. Смех улучшает также состояние организма и может даже уменьшить боль. Кроме того, у смешливых людей ниже восприимчивость к инфекционным заболеваниям.
  • В этот день старались испытывать только положительные эмоции, думать о чем-то добром. Наши предки верили, что именно такой настрой принесет в их жизнь хорошее.
  • Полезно провести день с семьей. Можно, например, собрать всех и отправиться в парк.

Что запрещено 28 июля

Наши предки в этот день старались не жаловаться на судьбу, проблемы и беды посторонним. Говорилось, что они могут сглазить, и ситуация станет еще тяжелее.

Запрещалось делать крупные, а также спонтанные и незапланированные покупки. На Руси опасались, что они окажутся неудачными. Начинать новое в этот день тоже не советовали.

Также 28 июля старались не ругаться, не ссориться, не употреблять оскорбительные и бранные слова.

Ночью советовали не смотреть на звездное небо. Говорилось, что, если человек увидит падающую звезду, он может навлечь на себя большие беды. Наши предки верили, что это летят души мертвых.

Домашние дела лучше отложить на завтра. Урожай с огорода в этот день советовали собирать только в личное пользование, исключительно для семьи. Продавать собранные овощи и фрукты 28 июля было не принято.

Под запретом в этот день был алкоголь. Говорилось, что, если он будет на столе, удача может отвернуться от людей навсегда.

Если дети хотели пойти погулять, взрослые шли с ними. На Руси опасались, что 28 июля злые духи охотятся на одиноких и наивных людей.

Айгуль Сабитова

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