Народные приметы на 28 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 28 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 28 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
28 июля проходит церковный праздник День Крещения Руси. Также верующие сегодня вспоминают равноапостольного великого князя Владимира. Считалось, что в этот день часто бывает солнечно. По поверью, если сегодня во время жары работать, можно увидеть дурное предзнаменование, которое скоро сбудется. Расскажем, какие еще есть народные приметы на 28 июля в 2024 году.
Если утром идет ливень — днем жди яркое солнце. Если вечером видно туман — завтра пойдет дождь. Пожелтевшая липа сулит позднюю осень. Если другие лиственные деревья стали желтеть, значит, осень окажется ранней.
Ветер поменял направление — погода изменится на противоположную. Если поникла ботва моркови, значит, жди осадков. Низко летают жуки — к хорошей погоде. Дождь, сильный ветер — непогода скоро кончится.
В траве громко стрекочут — к засухе. Если ветер дует с юга, значит, погода будет ясной и солнечной. После дождя не появилась радуга — тоже к солнечным дням.
Теперь расскажем про народные приметы на 28 июля в 2024 году о том, что можно делать.
Наши предки в этот день старались не жаловаться на судьбу, проблемы и беды посторонним. Говорилось, что они могут сглазить, и ситуация станет еще тяжелее.
Запрещалось делать крупные, а также спонтанные и незапланированные покупки. На Руси опасались, что они окажутся неудачными. Начинать новое в этот день тоже не советовали.
Также 28 июля старались не ругаться, не ссориться, не употреблять оскорбительные и бранные слова.
Ночью советовали не смотреть на звездное небо. Говорилось, что, если человек увидит падающую звезду, он может навлечь на себя большие беды. Наши предки верили, что это летят души мертвых.
Домашние дела лучше отложить на завтра. Урожай с огорода в этот день советовали собирать только в личное пользование, исключительно для семьи. Продавать собранные овощи и фрукты 28 июля было не принято.
Если дети хотели пойти погулять, взрослые шли с ними. На Руси опасались, что 28 июля злые духи охотятся на одиноких и наивных людей.
Айгуль Сабитова