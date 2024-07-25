В Орегоне бушует огромный лесной пожар
Он такой большой, что даже создал свой микроклимат.
Он такой большой, что даже создал свой микроклимат.
Орегон — штат расположенный на севере западного побережья США. Он славится своими видами дикой природы, но сейчас посмотреть на нее затруднительно: на территории штата бушует крупнейший в США лесной пожар площадью в 97 000 гектар.
Пожар угрожает нескольким городкам, автострадам и инфраструктуре во всем регионе, сейчас с ним борются пожарные команды из 22 штатов. Но самое удивительное, что этот пожар создает свою собственную погоду. Как объяснил газете The Guardian метеоролог Национальной погодной службы Стивен Паркер, такой феномен называется пирокумулятивными облаками.
Такие облака создаются из-за крупных пожаров (или извержений вулканов): перегретые огнем потоки воздуха взмывают вверх, охлаждаются и создают очень густые тучи, насыщенные пеплом и дымом. Такие облака очень наэлектризованы, и легко производят грозы. Из-за ударов молний легко могут начаться новые пожары, и эффект стремительно нарастает.
Дым от огня долетает и до соседних штатов, а метеорологи уже предсказали, что облака вызовут ливни и сильные грозы в регионе Служба федеральных маршалов мобилизовала 500 дополнительных человек, чтобы не допустить серьезного ущерба в близлежащих поселениях. Жителей уже предупредили о возможных отключениях электричества.
Этот пожар самый крупный, но не единственный: в штатах Орегон и Вашингтон сейчас бушует около 60 пожаров, а грозы регулярно увеличивают площадь возгорания. Жители городка Вейзер в штате Айдахо на границе с Орегоном рассказывают, что даже у них дым настолько густой, что над городом будто повис туман. Пожары горят и по другую сторону американской границы в Национальных парках Канады.
Несмотря на большое количество грозовых облаков, дождей в регионе все равно выпадает мало, и все западное побережье страдает от засухи. Климатологи утверждают, что за последние 30 лет регион стал гораздо более засушливым, и из-за изменений климата в ближайшие годы ситуация только продолжит ухудшаться.
А вот другая тревожная новость про засуху: в Сицилии из-за жары пересохли акведуки и на всем острове кончается питьевая вода.
Георгий Мазуркевич