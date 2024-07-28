17:03 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 29 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 29 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Migration

По народному календарю 29 июля отмечается Финогеев день. Православная церковь сегодня вспоминает священномученика Афиногена и его учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в 311 году. Расскажем, какие есть приметы на этот день.

Приметы погоды 29 июля

Если день дождливый, в ближайшие дни сырая погода сохранится, а год будет неурожайным. В небе парят коршуны — жди зноя. Желтый оттенок облаков на закате сулит дождь на следующий день. Если листья конского каштана выделяют много липкого сока, отчего становятся блестящими, значит, грядет ненастье.

Если 29 июля тепло, урожай получится собрать вовремя. Туманы сулят множество грибов.

Ботва овощей склонилась к земле, а в ясный вечер с неба раздаются звуки — к дождям. Роса в траве держится до обеда, значит, погода будет жаркой. Полевые мыши начали есть посевы — к долгой и холодной зиме.

Если утром небо ясное, значит, скоро птицы начнут готовиться улететь на юг. Днем ярко светит солнце — к хорошему урожаю на полях.

Что можно делать 29 июля

Этот день старались проводить позитивно, излучая свет, радость и счастье.

29 июля для жителей некоторых уголков Руси начиналась жатва. По традиции первый сноп должна была сжать старшая женщина в семье. Его торжественно несли в дом и устанавливали в «красном» (святом) углу, где хранили до конца жатвы. Зерна из него использовали для лечения людей, а стебли скармливали домашним животным.

Скашивая поле в этот день, нужно было оставить хотя бы пару колосьев в качестве подарка для Житного Деда. Говорилось, что, если этого не сделать, он обидится, и следующий год будет неурожайным. Полевым работам, кстати, следовало уделить весь день.

После работы было принято накрывать на стол, звать гостей. Тем, кто в этот день обращался за помощью, не отказывали. Говорилось, что добро, сделанное в Финогенов день, скоро вернется.

Также 29 июля полезно провести время с семьей. Это считалось хорошим знаком.

Что запрещено делать 29 июля

Теперь расскажем про народные приметы на 29 июля в 2024 году о запретах.

  • В этот день на Руси запрещалось ходить в лес. Говорилось, что там гуляет дух, подбирая перья птиц.
  • Нельзя было охотиться и ловить рыбу.
  • Наши предки в этот день опасались собирать грибы и ягоды, рубить дрова, а также кричать в лесу и около него.
  • Не советовали использовать колосья с большим количеством зерен для переработки в муку. Кстати, с этим продуктом нужно быть осторожнее. Недавно диетолог предупредила, что мука вызывает зависимость.
  • Запрещалось сидеть без дела.
  • Нельзя было грустить и злиться. Злоба, к слову, вредит здоровью. Так, она сужает сосуды и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • На улице наши предки 29 июля не смотрели по сторонам — говорилось, что так можно привлечь в дом беду.
  • Женщинам советовали не умываться сразу после пробуждения. На Руси верили, что умывание ранним утром в день Финогея может лишить женщину ее красоты.

Айгуль Сабитова

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