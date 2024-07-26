09:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Генсек ООН: среднесуточная температура в мире в последние дни бьет рекорды

Миллиарды людей по всему миру сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, последние дни по всему миру бьют рекорды по среднесуточной температуре.

Сейчас в Ричмонде: +23° 1 м/с 95% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: AP 2023

Служба Евросоюза по изменению климата (Copernicus) объявила прошлое воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. После этого температура продолжила расти 22 и 23 июля «в том же диапазоне», уточнил господин Гутерриш.

«Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений… Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары», — отметил генсек ООН на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

По данным Copernicus, Южному полушарию, где сейчас зима, не удается полностью компенсировать рост средней температуры. До этого рекордные температуры держались несколько дней в августе 2016 года. Однако в отличие от 2016 и 2023 годов нынешним температурным рекордам не помогает природное явление Эль-Ниньо, которое способствует жаре.

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