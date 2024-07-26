Генсек ООН: среднесуточная температура в мире в последние дни бьет рекорды

Служба Евросоюза по изменению климата (Copernicus) объявила прошлое воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. После этого температура продолжила расти 22 и 23 июля «в том же диапазоне», уточнил господин Гутерриш.
«Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений… Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары», — отметил генсек ООН на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
По данным Copernicus, Южному полушарию, где сейчас зима, не удается полностью компенсировать рост средней температуры. До этого рекордные температуры держались несколько дней в августе 2016 года. Однако в отличие от 2016 и 2023 годов нынешним температурным рекордам не помогает природное явление Эль-Ниньо, которое способствует жаре.