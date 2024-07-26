На Камчатке прогнозируют извержение Мутновского вулкана, где проходит турмаршрут
Пребывание людей на исполине запрещено.
Пребывание людей на исполине запрещено.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июля. /ТАСС/. Вулканологи на Камчатке прогнозируют извержение Мутновского вулкана, по которому проходит популярный туристический маршрут. В связи с этим пребывание людей на исполине запрещено, сообщили ТАСС в природном парке «Вулканы Камчатки».
«Район кратера Мутновского вулкана — одно из самых опасных мест для организации массового туризма. По данным ученых, уровень сейсмических событий достиг своего пика за последние полгода, что может свидетельствовать о подготовке к новому извержению. В случае начала даже слабого, парогазового извержения вся кратерная зона и подводящий каньон будут загазованы. Такие условия несовместимы с жизнью оказавшихся там людей», — сообщили в природном парке.
Мутновский вулкан — действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка. Расположен рядом с вулканом Горелый в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота составляет 2 322 м над уровнем моря, в этом районе проходят несколько популярных туристических маршрутов. В 2021 году в районе вулкана сошел сель.