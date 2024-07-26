Бульбочки чеснока: все секреты их выращивания и сбора урожая
Все о посадке и выращивании бульбочек чеснока в домашних условиях под зиму. Рассказываем, как правильно их выращивать, сажать и ухаживать за ними, в проекте Погода Mail.
Все о посадке и выращивании бульбочек чеснока в домашних условиях под зиму. Рассказываем, как правильно их выращивать, сажать и ухаживать за ними, в проекте Погода Mail.
Чеснок — это популярный овощ, и его часто выращивают на огороде в России. В кулинарии этот ингредиент — незаменимое дополнение к блюдам, так как он обладает ярким вкусом и ароматом. Традиционный способ выращивания культуры — из зубчиков. Но можно попробовать и другой интересный метод выращивания — из бульбочек чеснока. В статье вместе с экспертом расскажем, как и когда их сажать, подкармливать и собирать.
Когда у озимого чеснока вырастают стрелки, на их вершинах появляются головки-соцветия, покрытые растительной пленкой. По мере роста луковичного овоща соцветия увеличиваются, и пленка разрывается. Именно под ней находятся бульбочки — светло-зеленые мини-шарики, а также маленькие луковички бордового оттенка с характерным чесночным ароматом.
Из этого семенного материала можно вырастить озимый чеснок. Часто соцветия просто удаляют вместе со стрелками, когда приходит время их убирать.
Если вы хотите посадить чеснок бульбочками, то нужно оставить около 3—5 стрелок с головками-соцветиями. Прежде чем выбрать такой способ посадки, обратите внимание на важные особенности.
Преимущества способа:
Недостатки посадки:
В июне на чесноке появляются скрученные в спираль стрелки, наверху которых вы увидите головку-соцветие под растительной пленкой. Обычно стрелки срезают под самым основанием для того, чтобы все питательные вещества уходили в луковицу чеснока.
Для сбора бульбочек нужно оставить 3—5 мощных стрелок, когда они выпрямятся и пленка на соцветиях разорвется. В этот период можно срезать оставленные стрелки. Именно на их верхушках вы увидите чесночные бульбочки. Затем свяжите стрелки в пучок и в сухом темном месте подвесьте их вниз соцветиями. Через три или четыре недели бульбочки просохнут и созреют.
После этого рекомендуем не очищать соцветия, а прямо в них хранить бульбочки до посадки, завернув в бумажную упаковку. Обязательно укажите дату сбора головок. Свежий посадочный материал имеет больше шансов прорасти.
Будьте готовы к тому, что луковицы чеснока, с которого вы собрали бульбочки, будут мельче других. Причина — оставленные стрелки и головки-соцветия заберут часть питания, поэтому луковицы будут меньше по размеру.
«Чтобы правильно выбрать и собрать бульбочки для последующей высадки, нужно подождать, когда соцветие сформируется и начнет трескаться. Далее следует срезать головки вместе с частью стебля и хранить их в сухом, проветриваемом месте. Перед посадкой семена лучше отсортировать и оставить самые крупные», — отмечает эксперт Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI.
Несомненно, для каждой овощной культуры есть подходящее время для посадки. Далее расскажем о том, когда благоприятно сажать бульбочки у себя в огороде.
Если вы хранили чесночные бульбочки в течение зимы, то весной их можно посадить. Рекомендуем их посадить в конце апреля или в начале мая, а грядку лучше подготовить с осени.
Весной перед посадкой землю перекапывают и рыхлят. Учитывая теплое время года, посаженные бульбочки можно не мульчировать. Советуем умеренно и регулярно поливать грядку в сухую погоду. Урожай однозубок убирают осенью, чтобы на следующий год посадить их под зиму.
Если планируете посадку бульбочек в осенний период, то нужно придерживаться тех же рекомендаций, что и при посадке озимого чеснока.
«Бульбочки чеснока можно высаживать как осенью, так и весной. В октябре важно завершить посадки за три недели до наступления заморозков. Если посадить бульбочки весной, то семена нужно хранить всю зиму в сухом, теплом и темном месте. За 1,5 месяца до посева их следует убрать в холод и держать при температуре 0…+4 °C», — подчеркнула эксперт Наталия Крюкова.
Если вы решили обновить посадочный материал своего озимого чеснока и вернуть ему сортовые качества, то наберитесь терпения и следуйте рекомендациям. Тогда через два года урожай чеснока вас приятно удивит.
Летом (для средней полосы России это обычно июль) срежьте стрелки с бульбочками и оставьте их на хранение. Советуем хранить в соцветиях в течение 3—4 недель.
Определите солнечную грядку для посадки бульбочек в огороде. Советуем вскопать землю, чтобы она стала рыхлой.
Из оставленных соцветий отберите здоровые и большие бульбочки. Мелкий и несозревший материал не стоит использовать для посадки.
В конце сентября или в первой половине октября, когда приходит время посева чеснока под зиму. Сделайте бороздки глубиной 5—6 см и шириной между рядами 10—15 см. Далее аккуратно поместите бульбочки в землю.
Для создания посадочных мест возьмите палку диаметром примерно 1—1,5 см и сделайте в грядке небольшие лунки глубиной около 5—6 см, аккуратно поместите туда бульбочки.
Хорошим вариантом мульчи станет покрытие грядки торфом или однолетними цветами, например бархатцами. Зимой мульча защитит бульбочки от замерзания, но не на 100%.
Весной подкормка зависит от качества почвы. Если грядка хорошо подготовлена и богата питательными веществами, то чесноку будет достаточно имеющихся ресурсов. Однако если земля истощена, то для получения хорошего урожая рекомендуется внести удобрения, которые обеспечат растения необходимыми элементами питания. Перечислим основные подкормки:
Озимый чеснок убирают в середине июля или в начале августа, когда распрямляются стрелки, созревают бульбочки и желтеют верхушки листьев. Однозубки чеснока, выращиваемого из этого соцветия, убирают в этот же период. Если вы посадили бульбочки весной, то выкапывать однозубки рекомендуется в конце августа или в сентябре.
Если вы хотите вырастить крупный овощ с обновленными сортовыми качествами, то стоит посадить его через головки-соцветия.
Чтобы результат не разочаровал, рекомендуем следовать простым правилам:
1. Соберите для посадки самые крупные бульбочки чеснока.
2. Вскопайте и подготовьте грядку, чтобы земля была рыхлой.
3. Замульчируйте грядку, если посадили бульбочки осенью.
4. Обязательно подкормите посадки чеснока.
5. Аккуратно выкопайте урожай однозубок и самые крепкие посадите снова.
Автор: Надежда Бурдина
Эксперт: Наталия Крюкова, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI