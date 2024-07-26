Филиппины «готовятся к худшему» после разлива нефти в Манильском заливе
Разлив нефти может стать самой большой экологической катастрофой в стране.
Разлив нефти может стать самой большой экологической катастрофой в стране.
Филиппины готовятся к возможной экологической катастрофе после разлива нефти, сообщил контр-адмирал Армандо Балило, представитель береговой охраны страны. Об этом сообщает британский портал Express.
Нефтяной танкер MT Terra Nova затонул в Манильском заливе 25 июля в результате тайфуна «Гаеми». В результате в воду вылилось почти 1,5 млн т топлива. Сообщается, что в результате кораблекрушения один член экипажа, считавшийся пропавшим без вести, был найден мертвым, а еще 16 удалось спастись.
Аэрофотосъемка зафиксировала разлив нефти длиной около 3,7 км недалеко от места затопления танкера. Контр-адмирал Армандо Балило сказал, что разлив топлива мог произойти из отсека для двигателя танкера, а не из-за основного груза судна.
По данным Би-би-си, разлив, который уже растянулся на несколько километров, может достичь побережья столицы страны Манилы. Балило также добавил, что береговая охрана делает все для локализации разлива нефти, принимая все необходимые меры для предотвращения экологической катастрофы — крупнейшей в истории страны. Этот район популярен среди рыбаков, поэтому у властей есть опасения, что разлив нефти может повлиять как на рыбную промышленность, так и на морскую флору и фауну.
Мощный тайфун «Гаеми» обрушился на Филиппины и Тайвань в среду, 24 июля. Более 600 тыс. жителей Филиппин были вынуждены покинуть свои дома, они разместились в эвакуационных центрах. Метеорологическая служба Филиппин присвоила тайфуну статус супертайфуна. 114 авиарейсов было отменено, включая девять международных между Манилой и Тайбэем. В результате стихии на Филиппинах погибли более 20 человек и еще 15 получили ранения. Пятеро человек считаются пропавшими без вести. А в четверг вечером тайфун ударил по материковой части Китая — восточной провинции Фуцзянь, в которой из опасных районов было заблаговременно эвакуировано 150 тыс. человек.