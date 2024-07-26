16:05 (мск), источник: KUDAGO. События и места

Август в Центральной России будет прохладным

Самые тёплые дни лета уже позади.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 74% 761 мм рт. ст. +23°

Финальная неделя июля будет последним тёплым отрезком этого лета в Центральной России. Август обещает быть прохладным, но не сильно дождливым. Об этом рассказал в Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

В конце июля центральные регионы окажутся во власти североатлантического циклона. Полярный воздух понизит ночную температуру до +9 °C…+14 °C, а дневную — до +18 °C…+23 °C. Почти каждый день будут лить короткие, но холодные дожди.

В августе сильного потепления ожидать не стоит. Но прогнозируется дефицит осадков на 20%. А значит, солнечные дни, пусть и не жаркие, вполне возможны.

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