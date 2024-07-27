Юрист рассказала о штрафах за сжигание мусора на даче

«Можно “схлопотать” штраф за сброс и сжигание мусора (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ). Для физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей», — сообщила она.
Чирикова отмечает, что предусмотрены также штрафы за отсутствие договора на вывоз твердых коммунальных отходов — отходы, образующиеся от потребления людьми. Так, физлица могут получить штраф в 5 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 30 тысяч рублей, а юрлица — от 100 до 250 тысяч рублей.
Кроме того, на своем дачном участке можно получить штраф за нарушение противопожарных мер, говорит юрист.
«Открытый огонь должен находиться на расстоянии не менее 7,5 метров от построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. Для приготовления шашлыка расстояние от очага горения до зданий — не менее 5 метров, зона очистки вокруг емкости — не менее 2 метров», — рассказала Чирикова.
Она отметила, что за обычное нарушение будет накладываться штраф до 4 тысяч рублей, в случае возникновения пожара — 50 тысяч рублей, а если по вине нарушителя случилась гибель людей — уголовная ответственность.