Завтрак для лозы. Чем, когда и как правильно подкармливать виноград
Реальная история виноградаря с 20-летним стажем и только работающие советы, проверенные временем.
Реальная история виноградаря с 20-летним стажем и только работающие советы, проверенные временем.
Один из основных аспектов успешного выращивания винограда — правильная подкормка. Она является ключом к обильному урожаю и здоровью ваших лоз. Виноградарь Валерий Кокорин занимается виноградом более 20 лет в одном из южных регионов России. Но его советы, проверенные временем и основанные на личном опыте, подходят для всех климатических зон, где дачники выращивают лозу.
На зиму виноградные лозы накрывают, чтобы защитить от морозов. Делается это после первых заморозков, в зиму лоза уходит, подкормленная калийно-магниевой смесью.
«Когда ранней весной тает снег, первым делом используем аммиачную селитру (он же нитрат аммония), которая богата азотом», — рассказывает Валерий Кокорин.
Полноценное подкармливание винограда следует начать, когда средняя температура достигает 10 градусов — в это время пора раскрыть лозы. После этого удобряем растение при каждом поливе (частота зависит от сухости почвы). С водой смешиваем азофоску (это смесь азота, фосфора и калия) или коровий навоз (тоже богат азотом). Азот стимулирует рост лозы, а фосфор с калием улучшают его усвояемость.
«Например, если у нас идут дожди и поливать растение не стоит. В этом случае удобрение наносится “на лист”, то есть методом опрыскивания. Через корень, конечно, эффективнее, но в условиях обильных осадков выбирать метод не приходится. Лучше подкормка по листу, чем никакой».
В середине или конце июня (в зависимости от региона) про азотосодержащие удобрения стоит забыть.
«Во-первых, к этому времени лоза выросла достаточно, поэтому рост следует остановить. Во-вторых, при взаимодействие с горячей почвой азот начинает наносить вред винограду — и растение начинает больше болеть», — говорит наш эксперт.
С приходом жары и засухи переходим на калийно-магниевые удобрения или древесную золу (тоже богата калием, магнием и другими элементами). Калий влияет на сладость ягод, их количество и размер, а магний — на иммунитет.
«Когда ягоды начинают набирать размер, препараты принимаются для ускорения созревания и увеличения грозди. Калийно-магниевую смесь используют вплоть до заморозков, а потом виноград накрывается в зиму», — говорит Валерий Кокорин.