09:25 (мск), источник: Аргументы и факты

Завтрак для лозы. Чем, когда и как правильно подкармливать виноград

Реальная история виноградаря с 20-летним стажем и только работающие советы, проверенные временем.

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Завтрак для лозы. Чем, когда и как правильно подкармливать виноград? | Источник: Аргументы и факты

Один из основных аспектов успешного выращивания винограда — правильная подкормка. Она является ключом к обильному урожаю и здоровью ваших лоз. Виноградарь Валерий Кокорин занимается виноградом более 20 лет в одном из южных регионов России. Но его советы, проверенные временем и основанные на личном опыте, подходят для всех климатических зон, где дачники выращивают лозу.

Как подкармливать виноград весной?

На зиму виноградные лозы накрывают, чтобы защитить от морозов. Делается это после первых заморозков, в зиму лоза уходит, подкормленная калийно-магниевой смесью.

«Когда ранней весной тает снег, первым делом используем аммиачную селитру (он же нитрат аммония), которая богата азотом», — рассказывает Валерий Кокорин.

Полноценное подкармливание винограда следует начать, когда средняя температура достигает 10 градусов — в это время пора раскрыть лозы. После этого удобряем растение при каждом поливе (частота зависит от сухости почвы). С водой смешиваем азофоску (это смесь азота, фосфора и калия) или коровий навоз (тоже богат азотом). Азот стимулирует рост лозы, а фосфор с калием улучшают его усвояемость.

«Например, если у нас идут дожди и поливать растение не стоит. В этом случае удобрение наносится “на лист”, то есть методом опрыскивания. Через корень, конечно, эффективнее, но в условиях обильных осадков выбирать метод не приходится. Лучше подкормка по листу, чем никакой».

Удобрения для винограда летом и осенью

В середине или конце июня (в зависимости от региона) про азотосодержащие удобрения стоит забыть.

«Во-первых, к этому времени лоза выросла достаточно, поэтому рост следует остановить. Во-вторых, при взаимодействие с горячей почвой азот начинает наносить вред винограду — и растение начинает больше болеть», — говорит наш эксперт.

С приходом жары и засухи переходим на калийно-магниевые удобрения или древесную золу (тоже богата калием, магнием и другими элементами). Калий влияет на сладость ягод, их количество и размер, а магний — на иммунитет.

«Когда ягоды начинают набирать размер, препараты принимаются для ускорения созревания и увеличения грозди. Калийно-магниевую смесь используют вплоть до заморозков, а потом виноград накрывается в зиму», — говорит Валерий Кокорин.

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