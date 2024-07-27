Эксперт сообщил, что в крупных городах России увеличивается число теплых дней

«Число холодных дней в крупных российских городах сокращается, а теплых — растет. Все низкие температурные рекорды были зафиксированы до начала 1990-х годов, а рекорды жары установлены в XXI веке», — сказал он.
Ганьшин уточнил, что в Ростове-на-Дону количество дней с температурой ниже нуля по результатам данных за 2023 год уменьшилось вдвое: с 25% в 1950-х годах до 13% в 2020-х. В Санкт-Петербурге доля дней с температурой выше 15 градусов выросла с 15% в 1950-х до почти 25%.
По словам эксперта, в период с 2014 по 2023 годы в городах-миллионниках выпадает все больше осадков. Зимой снега стало больше почти везде, а лето в половине городов засушливее, особенно это заметно в Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Казани. В Москве и Красноярске количество летних дождей, наоборот, увеличилось.
«Во всех российских городах-миллионниках сокращается число дней со снежным покровом. Например, в Ростове-на-Дону, где количество снежных дней уменьшилось с 92 до 40. В Волгограде снег теперь ложится на 27 дней позже, чем раньше, а в Омске — на 4 дня позже. В среднем по городам устойчивый снежный покров формируется на 8 дней позже», — пояснил Ганьшин.
Он также отметил, что за последние 10 лет средняя температура воздуха поднялась на 2,2 градуса в сравнении с 1950 — 1979 годами, что приводит к температурным аномалиям, достигаются все новые рекорды ее повышения. «Тенденция очевидна: в России становится теплее, и при этом увеличивается количество осадков», — подытоджил эксперт.