В какие блюда можно добавлять шалфей
Разбираемся, к каким блюдам хорошо подойдет обыкновенный лекарственный шалфей.
Разбираемся, к каким блюдам хорошо подойдет обыкновенный лекарственный шалфей.
СМИ сообщают, что за выращивание на даче шалфея предсказателей может грозить тюремный срок.
Но это касается специфического растения, которое в средней полосе России — огромная редкость. Зато на наших грядках с ароматными травами растет обычный лекарственный шалфей. Это очень красивое растение со слегка серебристыми узкими листьями. Оно имеет запоминающийся нежный пряный аромат.
Но на одном чае кулинарный потенциал шалфея не исчерпывается. Как можно использовать шалфей на кухне, рассказал aif.ru Николай Петрухин, шеф-повар ресторанов Hands и Hands Asian:
— Шалфей подходит к очень большому количеству блюд. Я бы сказал, что в первую очередь — к мясным блюдам с не слишком насыщенными соусами. К телятине, к говядине, к козленку. Хорошо к баранине. Это мясная пряность в первую очередь. Но сочетается он и с рыбой, но не со всякой.
К примеру, шалфей можно добавить к палтусу запеченному, хорошо к чилийскому сибасу, а вот к турецкому сибасу он не такой насыщенный во вкусе, уже не так хорошо. Поэтому к нейтральным нежным сортам рыбы — я бы его не рекомендовал.
Хорошо сочетается шалфей с овощами, можно делать с ним картофель, но только запекать. Варить не нужно, иначе в кастрюле будет только вкус шалфея.
Я делаю с шалфеем масло, можно делать зеленое: пробить пряную траву с маслом. А можно так: оливковое масло, несколько листков шалфея, чеснок, душистый перец, можно еще добавить лавровый листик поставить в духовку на 120 градусов. И прогревать минут 20. И получится классное ароматное масло. Один момент — это масло лучше использовать в холодных блюдах, так же, как зеленое масло из шалфея. При нагревании масла с шалфеем — может быть очень сильный, резкий до неприятности запах, лучше не надо.