В Забайкалье из-за паводка на реке объявили наивысший уровень погодной опасности

Отмечается, что символизирующий очень опасную погоду уровень действует до 12:00 по местному времени воскресенья, 28 июля.
«На р. Кыра у с. Кыра сформировался паводок опасного характера, уровень воды повысился на 217 см и достиг отметки 399 см, при отметке выхода на пойму 230 см и опасном значении 400 см, пойма подтоплена на 169 см», — предупреждают синоптики. По их данным, «в ближайшие сутки ожидается прохождение пика паводка, начнется спад».
Наивысший — красный — уровень погодной опасности встречается на прогностических картах достаточно редко. Согласно принятой колористической шкале метеорологических явлений, этот уровень обозначает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.