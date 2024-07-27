10:56 (мск), источник: ТАСС

В Забайкалье из-за паводка на реке объявили наивысший уровень погодной опасности

ТАСС, 27 июля. Наивысший уровень погодной опасности — красный — объявлен в Забайкальском крае из-за паводка на реке Кыра возле одноименного села, являющегося райцентром. Информация об этом значится на прогностической карте предупреждений Гидрометцентра РФ.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 83% 760 мм рт. ст. +22°
Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Отмечается, что символизирующий очень опасную погоду уровень действует до 12:00 по местному времени воскресенья, 28 июля.

«На р. Кыра у с. Кыра сформировался паводок опасного характера, уровень воды повысился на 217 см и достиг отметки 399 см, при отметке выхода на пойму 230 см и опасном значении 400 см, пойма подтоплена на 169 см», — предупреждают синоптики. По их данным, «в ближайшие сутки ожидается прохождение пика паводка, начнется спад».

Наивысший — красный — уровень погодной опасности встречается на прогностических картах достаточно редко. Согласно принятой колористической шкале метеорологических явлений, этот уровень обозначает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.

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