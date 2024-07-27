В Москве объявили желтый уровень опасности 28 июля из-за грозы
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за грозы, ожидаемой в воскресенье, 28 июля.
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за грозы, ожидаемой в воскресенье, 28 июля.
«Гроза, период предупреждения с 10:00 мск 28 июля до 21:00 мск 28 июля», — отмечают синоптики, касаясь погоды в столице. Аналогичное предупреждение действует и по Московской области, там оно начнет свое действие на час раньше — с 09:00 мск. Желтый уровень опасности, согласно принятой синоптиками колористической классификации метеоопасностей, обозначает на прогностических картах потенциально опасную погоду.
Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, в последний день уходящей недели воздух в столице должен прогреться до 28 градусов, при этом ожидается западный ветер, дующий со скоростью 6−11 м/с. Что же касается начала следующей недели, то, по данным синоптиков, из-за циклона и его атмосферного фронта погода прогнозируется дождливой и прохладной. Кроме того, в понедельник, 29 июля, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Центральной России ожидаются дожди, местами сильные, а также усиление западного ветра до 17 м/с в Московской, Тверской, Ивановской и Ярославской областях.