14:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,7

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 второй раз за субботу произошло в Туапсинском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, новый толчок был менее ощутим, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

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Источник: zakon.kz

Ранее власти Туапсинского района информировали о том, что примерно в 9.30 мск произошло землетрясение магнитудой в 3,7 баллов между Туапсе и Лазаревским, в 40 километрах от берега на глубине пять километров. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

«Повторный толчок магнитудой в 3,7 баллов зафиксировали в Туапсинской районе в 11.19. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в море, между Туапсе и Лазоревским в 4,6 км от берега на глубине пять километров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. Несмотря на то, что оба толчка были одинаковой силы, повторный на суше был менее ощутим, добавляют власти.

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