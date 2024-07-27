В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,7

Ранее власти Туапсинского района информировали о том, что примерно в 9.30 мск произошло землетрясение магнитудой в 3,7 баллов между Туапсе и Лазаревским, в 40 километрах от берега на глубине пять километров. Информации о пострадавших и разрушениях не было.
«Повторный толчок магнитудой в 3,7 баллов зафиксировали в Туапсинской районе в 11.19. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в море, между Туапсе и Лазоревским в 4,6 км от берега на глубине пять километров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. Несмотря на то, что оба толчка были одинаковой силы, повторный на суше был менее ощутим, добавляют власти.