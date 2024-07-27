Лето-все? Синоптик предупредила, к чему готовиться москвичам в августе
Информационные ресурсы пугают тем, что лето закончилось и август выдастся холодным.
Информационные ресурсы пугают тем, что лето закончилось и август выдастся холодным.
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прокомментировала эту информацию. Аномальная жара действительно снизится, но, в целом, месяц нам предстоит вполне комфортный по температуре. Понижение ожидается лишь в последние дни июля.
«Нас ожидает небольшое понижение температуры, — говорит эксперт. — Но я считаю, что сильное похолодание — скорее пиар, чем фактическая ситуация. Потому что, действительно, в понедельник и во вторник мы будем находиться под влиянием атлантического циклона. И он прольет дожди разной степени интенсивности. На холодном фронте этого циклона могут прогреметь грозы, и в тыл ему начнется заток более холодного воздуха».
Понедельник, 29 июля, по прогнозам, будет относительно прохладным из-за дождя. Будет теплая ночь, но не исключено, что температура в течение дня за счет осадков будет даже понижаться.
"При этом мы ждем, что завтрашний день, воскресенье, у нас ещё с высокой температурой, 25−27, для Москвы это категория жаркой погоды, — продолжает Позднякова. — И я думаю, он все-таки будет довольно комфортным, потому что осадки, если и будут, то лишь во второй половине дня.
Что касается понедельника и вторника, дневная температура будет около 20, по области, может, даже чуть ниже. Ночи остаются ещё довольно теплыми. При этом среднесуточная температура у нас будет ниже нормы на 3, на 4 градуса. Но этот процесс надолго не затянется. Потому что и синоптики считают, и модели подсказывают, что в первых числах августа к нам вернется уже погода, которая будет соответствовать климату. То есть, хотя температура воздуха начнет быстро понижаться в последние дни июля, но тем не менее в первой пятидневке августа она вернется к своей норме. На 15 число, например, средняя температура — 17,5 градусов".
В августе температура на протяжении месяца будет существенно меняться.
«Происходит естественное изменение температур, — объясняет Татьяна Позднякова. — Не за счет вторжения каких-то воздушных масс, а естественное похолодание, потому что и высота солнца понижается, и продолжительность светового дня тоже становится меньше. При этом не стоит бояться холодов, в дневные часы температура будет вполне комфортной. Накопленного тепла будет достаточно, чтоб удержать землю от выхолаживания. Земля в отдельные дни может делиться теплом с наземным слоем воздуха».