В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны.
Землетрясение произошло в 27 километрах к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро в 4.30 по местному времени (13.30 мск). Очаг залегал на глубине одного километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.