20:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4 | Источник: © РИА Новости

Землетрясение произошло в 27 километрах к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро в 4.30 по местному времени (13.30 мск). Очаг залегал на глубине одного километра.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

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