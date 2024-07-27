Сейсмологи прокомментировали подземные толчки в Туапсе

По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, утром в субботу между Туапсе и Лазаревским районом Сочи, в 40 километрах от берега на глубине 5 километров, произошло землетрясение магнитудой 3,7. Повторные подземные толчки с похожей магнитудой были зафиксированы в 11.19 по московскому времени.
Как пояснила агентству Карпович, подобное явление свидетельствует о нормальных природных явлениях.
«Я думаю, что раз толчки происходят примерно из одного района, происходит планомерная разрядка по тектоническому разлому, делаем вывод, что энергия не накапливается и сильного землетрясения не должно произойти», — рассказала РИА Новости собеседница агентства, отвечая на вопрос, возможно ли усиление подземных толчков в Сочи после их возникновения в Туапсинском районе.
Ранее Карпович поясняла, что регулярные землетрясения в Сочи и на соседствующих территориях — нормальное явление для городов в зонах сейсмического риска. Небольшие толчки магнитудой до 4 баллов, могут происходить, в том числе, по причине роста молодых гор Кавказа, они обычно не несут каких-то серьезных последствий, могут не ощущаться вовсе.