17:15 (мск), источник: ТАСС

В Адлерском районе Сочи прошел тропический ливень

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Тропический ливень прошел в субботу в Адлерском районе Сочи, передает корреспондент ТАСС. В результате осадков подтопленной оказалась федеральная трасса А-147, соединяющая Сочи и Абхазию.

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Источник: Агентство «Москва»

Ливень с грозой обрушились на Адлерский район Сочи во второй половине дня в субботу. Местами наблюдаются подтопления улично-дорожной сети. В частности, подтоплено несколько участков федеральной трассы А-147, которая соединяет Сочи и Абхазию, движение затруднено.

Накануне Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение, согласно которому 27—28 июля в Сочи ожидаются ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

На реках прогнозируется подъем воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей. Кроме того, существует опасность формирования смерчей над морем.

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