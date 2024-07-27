В Адлерском районе Сочи прошел тропический ливень

Ливень с грозой обрушились на Адлерский район Сочи во второй половине дня в субботу. Местами наблюдаются подтопления улично-дорожной сети. В частности, подтоплено несколько участков федеральной трассы А-147, которая соединяет Сочи и Абхазию, движение затруднено.
Накануне Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение, согласно которому 27—28 июля в Сочи ожидаются ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.
На реках прогнозируется подъем воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей. Кроме того, существует опасность формирования смерчей над морем.