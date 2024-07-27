21:08 (мск), источник: Телепрограмма

Как понять, что озимый чеснок созрел

Чеснок — это популярный продукт, который используется в кулинарии по всему миру.

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Опытные огородники знают, что конец июля и начало августа — традиционная пора для уборки озимого чеснока. При этом важно помнить, что в разных регионах России сроки созревания могут отличаться в зависимости от погоды.

Специалисты подчеркивают, что выкапывать чеснок нужно только из сухой земли, чтобы он не начал гнить и хорошо хранился. Если в августе начались затяжные дожди, то выкопанный чеснок нужно тщательно очистить от земли, аккуратно обрезать корни и хорошо просушить, подвесив за ботву в проветриваемом помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Чтобы не ошибиться со сроками, важно обращать внимание на признаки зрелости чеснока. Одним из таких признаков является пожелтение и усыхание листьев, которое начинается снизу. Однако важно помнить, что листья могут желтеть и по другим причинам — из-за засухи, нехватки питательных веществ, поражения вредителями или повышенной кислотности почвы.

Поэтому опытные дачники рекомендуют ориентироваться на соцветия чеснока. Для этого на нескольких растениях оставляют стрелки с шаровидными зонтиками, которые еще называют луковичками или бульбочками. Когда луковичка начинает трескаться — это верный признак того, что чеснок созрел.

Окончательно убедиться в этом можно, выкопав пару головок и осмотрев шелуху. Подсохшая и шуршащая шелуха будет у созревшего чеснока.

Чеснок, после того как вы его выкопали, следует оставить на несколько часов прямо на грядке для проветривания. После его нужно развесить в проветриваемом помещении, либо разложить в один слой под навесом.

 Как понять, что озимый чеснок созрел
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