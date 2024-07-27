Как понять, что озимый чеснок созрел
Чеснок — это популярный продукт, который используется в кулинарии по всему миру.
Чеснок — это популярный продукт, который используется в кулинарии по всему миру.
Опытные огородники знают, что конец июля и начало августа — традиционная пора для уборки озимого чеснока. При этом важно помнить, что в разных регионах России сроки созревания могут отличаться в зависимости от погоды.
Специалисты подчеркивают, что выкапывать чеснок нужно только из сухой земли, чтобы он не начал гнить и хорошо хранился. Если в августе начались затяжные дожди, то выкопанный чеснок нужно тщательно очистить от земли, аккуратно обрезать корни и хорошо просушить, подвесив за ботву в проветриваемом помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи.
Чтобы не ошибиться со сроками, важно обращать внимание на признаки зрелости чеснока. Одним из таких признаков является пожелтение и усыхание листьев, которое начинается снизу. Однако важно помнить, что листья могут желтеть и по другим причинам — из-за засухи, нехватки питательных веществ, поражения вредителями или повышенной кислотности почвы.
Поэтому опытные дачники рекомендуют ориентироваться на соцветия чеснока. Для этого на нескольких растениях оставляют стрелки с шаровидными зонтиками, которые еще называют луковичками или бульбочками. Когда луковичка начинает трескаться — это верный признак того, что чеснок созрел.
Окончательно убедиться в этом можно, выкопав пару головок и осмотрев шелуху. Подсохшая и шуршащая шелуха будет у созревшего чеснока.
Чеснок, после того как вы его выкопали, следует оставить на несколько часов прямо на грядке для проветривания. После его нужно развесить в проветриваемом помещении, либо разложить в один слой под навесом.