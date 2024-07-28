Таких торнадо нам не надо: почему растет вероятность образования смерчей над Москвой

Кандидат физико-математических наук, замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский уже не первый год исследует смерчи. Недавно он вместе с коллегами представил интересное исследование. Оказывается, крупный город может менять вокруг себя погоду — и в том числе влиять на образование смерчей.
— Уже не одно столетие известно о существовании острова тепла — в городе теплее, чем за его пределами, — отмечает ученый. — Есть исследования, что он усиливает дожди. Мы захотели узнать, может ли город как-то влиять на количество смерчей. Выяснилось, что, если бы на месте Москвы не было бы никакого города, смерчей стало бы вдвое меньше. Мегаполис повышает вероятность таких событий на 50 процентов.
Постепенные изменения, связанные с глобальным потеплением, создают условия, при которых могут формироваться смерчи, грозы, крупный град, сильные ливни. Воздух становится более теплым и влажным. А тепло и влажность — важные «ингредиенты» любого смерча. По подсчетам ученых, за последние 60 лет вероятность опасных событий выросла на 6 процентов.
При этом, как уточняет ученый, говорить о каком-то небывалом, резком увеличении числа смерчей в Москве в последние годы не стоит. Ощущение, что их становится больше, скорее кажущееся.
— Думаю, это связано с тем, что мы на них больше смотрим. Раньше телефонов не было, мы мало о них знали. Сейчас информированность растет, и таким погодным явлениям уделяется много внимания. Мы их фотографируем, снимаем на видео, и эти кадры моментально распространяются в социальных сетях.
Всем известно, что торнадо в Америке могут сносить небольшие одноэтажные города. Сильные смерчи такого уровня на самом деле у нас тоже бывают. В том числе и в средней полосе России. В Москве в 1904 году прошло целых два подобных смерча. 9 июня 1984 года торнадо зацепило окраину Иванова и повредило более 1500 строений, убив несколько десятков человек за пару минут. В тот день образовался не один, а от 8 до 13 смерчей. Самый большой имел ширину воронки у земли в 1,74 километра. В 1972 году смерч прошел через Нижний Новгород. В 2016 набедокурил совсем рядом со столицей, в Рузском районе. Особенно тогда потрепало деревню Колюбакино. Там были разрушены 16 домов.
Сила смерча зависит от условий — должен быть очень теплый и влажный воздух внизу и хорошая закрутка воздуха в облаке. В Америке разрушительные торнадо все-таки встречаются значительно чаще, потому что там более подходящие условий для их образования.
В 1904 году два смерча уничтожили Люблино, Карачарово, Анненгофскую рощу, Чагино, Капотню, Грайвороново, разрушили Кузьминки, Калитники, постройки в Лефортове, Сокольниках, в Лосином Острове.
Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «Фобос»:
— На сегодняшний день наша наука не имеет возможности прогнозировать заблаговременно, а именно за двое суток, такого рода уникальные, очень редкие погодные процессы, которые связаны со смерчем или торнадо. Даже в продвинутой американской метеослужбе, которые на этих смерчах и ураганах съели собаку, не могут этого сделать. Считается неплохим результатом спрогнозировать смерч за несколько десятков минут, чтобы население успело взять с собой необходимые продукты, документы, воду и спрятаться в подвальных помещениях, чтобы выжить.