10:39 (мск), источник: © РИА Новости

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Гроза, ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12 до 21 часа в воскресенье, сообщает столичный главк МЧС РФ.

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Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре | Источник: © РИА Новости

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12 до 21 часа 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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