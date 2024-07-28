Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Гроза, ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12 до 21 часа в воскресенье, сообщает столичный главк МЧС РФ.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Гроза, ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12 до 21 часа в воскресенье, сообщает столичный главк МЧС РФ.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12 до 21 часа 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений.
Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.