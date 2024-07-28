15:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Иватэ, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 73% 762 мм рт. ст. +22°
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3 | Источник: © РИА Новости

Очаг залегал на глубине 10 метров. Угрозы цунами нет.

Подземные толчки ощущались в пяти префектурах, максимальная сила толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

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