В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Иватэ, сообщило главное метеорологическое управление страны.
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Иватэ, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 10 метров. Угрозы цунами нет.
Подземные толчки ощущались в пяти префектурах, максимальная сила толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Информации о жертвах и разрушениях нет.