16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Молния ударила в еще один дом в Подмосковье

Молния ударила в еще один дом в Подмосковье, после чего он загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Источник: РИА "Новости"

По словам очевидцев, разряд пришелся на строение в селе Подберезники Коломенского района. Собеседники издания рассказали, что хозяйка дома в момент случившегося находилась неподалеку на улице и не пострадала. Известно, что из-за пожара сгорела мансарда, возгорание тушат.

Отмечается, что в Москве и московской области местами продолжает идти дождь.

Ранее в Подмосковье несколько человек пострадали от удара молнии. В парке «Патриот» молния ударила в людей, находившихся на центральной площади перед Главным Храмом Вооруженных Сил России.

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