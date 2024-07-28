Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

«В понедельник североатлантический циклон “Кирсти”, пройдя штормом Прибалтику, обрушится ненастьем на северо-западные и западные регионы нашей страны, а центр вихря выйдет на Смоленск. Холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями с интенсивностью до 7 литров воды на метр квадратный, прорвется в разгар дня к столичному региону, в результате чего дневная температура впервые за сезон рухнет до отметки плюс 20. Это будет самая низкая дневная температура за всё текущее лето: последний раз такая прохлада в Москве наблюдалась 23 мая», — рассказал синоптик.
Он добавил, что все последующие сутки до выходных включительно ожидаются однотипные метеоусловия. На стыке июля и августа на Русской равнине, которая окажется в тылу гигантского циклона, температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы.
«По ночам воздух остынет до плюс 10−15, а в дневные часы, из-за дождливой погоды и неприятного северного ветра, будет всего плюс 17−22», — уточнил Тишковец.
Специалист сообщил, что температура воды, которая сейчас в подмосковных водоемах составляет плюс 18−24 градуса тоже начнет медленно понижаться.