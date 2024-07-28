17:35 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В понедельник в Москву придет североатлантический циклон «Кирсти», в результате этого столбик термометра впервые за сезон упадет до плюс 20 градусов, это самая низкая дневная температура за всё текущее лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 55% 762 мм рт. ст. +28°
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник | Источник: © РИА Новости

«В понедельник североатлантический циклон “Кирсти”, пройдя штормом Прибалтику, обрушится ненастьем на северо-западные и западные регионы нашей страны, а центр вихря выйдет на Смоленск. Холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями с интенсивностью до 7 литров воды на метр квадратный, прорвется в разгар дня к столичному региону, в результате чего дневная температура впервые за сезон рухнет до отметки плюс 20. Это будет самая низкая дневная температура за всё текущее лето: последний раз такая прохлада в Москве наблюдалась 23 мая», — рассказал синоптик.

Он добавил, что все последующие сутки до выходных включительно ожидаются однотипные метеоусловия. На стыке июля и августа на Русской равнине, которая окажется в тылу гигантского циклона, температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

«По ночам воздух остынет до плюс 10−15, а в дневные часы, из-за дождливой погоды и неприятного северного ветра, будет всего плюс 17−22», — уточнил Тишковец.

Специалист сообщил, что температура воды, которая сейчас в подмосковных водоемах составляет плюс 18−24 градуса тоже начнет медленно понижаться.

 В Киеве испугались мастерской ловушки Путина для Зеленского
Москва попросила членов СБ ООН узнать, почему Киев заговорил о переговорах
Возрастное ограничение 18+
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»