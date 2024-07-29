00:04 (мск), источник: Известия

В Башкирии почти 100 человек эвакуировали с подтопленных территорий

Почти 100 человек эвакуировано с подтопленных паводком территорий в Республике Башкортостан. Об этом 28 июля сообщили в главном управлении МЧС РФ по республике.

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Источник: РИА "Новости"

Всего на контроле республиканского отдела МЧС остаются 23 ситуации, связанные с подтоплением придомовых территорий, а также размытием дорожного полотна в семи муниципальных образованиях.

«Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуировано 96 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В настоящий момент спецслужбами осуществляется постоянный контроль и мониторинг ситуации в регионе, оказывается необходимая помощь населению.

Также муниципальным образованиям были переданы разработанные модели возможных подтоплений.

Ранее, 26 июля, в Челябинской области произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Поселок Киолим был затоплен. Также был затоплен участок дороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35-го по 38-й км. В Карабашском городском округе были эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок.

По последним данным областного правительства, режим ЧС введен в Карабашском городском округе и Сосновском районе. 28 июля в поселке Рабочий в Еманжелинском районе Челябинской области началась эвакуация местных жителей.

До этого, 13 июля, в Башкирии спасатели эвакуировали детей из оздоровительного лагеря «Мурадым» в Кугарчинском районе из-за подъема уровня воды в реке Большой Ик.

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