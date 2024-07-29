01:09 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в некоторых регионах РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ливни, гроза, крупный град и усиление ветра прогнозируются в начале недели примерно в 15 регионах РФ. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В республиках Северного Кавказа — Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республике — ожидаются сильные дожди в виде ливня и ветер до 25 м/с. Во вторник на Ставрополье — сильный дождь и гроза. В понедельник — вторник в Ростовской области тоже [прогнозируются] сильные дожди», — сообщил он.

Метеоролог отметил, что интенсивные осадки с грозовой деятельностью пройдут в понедельник в центре Европейской России: в Москве и Московской области, а также в Ярославской, Тверской, Ивановской областях.

Опасное явление отметится в Северо-Западном федеральном округе в связи с прохождением фронтального раздела. В Псковской и Новгородской областях ожидаются интенсивные ливневые осадки, гроза, ветер до 18 м/с.

В Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Туве ожидается сильная жара до 35 градусов. В северных районах Иркутской области — сильный дождь и ветер 27 м/с. В горах возможен сход селей и усиление ветра в виде шквалов до 20 м/ с. В Новосибирской области также прогнозируются сильный дождь, крупный град, усиление ветра до 23 м/с. Несмотря на сильные осадки, подтопления в регионах не ожидаются.

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