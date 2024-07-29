Центр «Фобос»: мощная вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле
Июль завершится сильной магнитной бурей, к которой приведет произошедшая минувшей ночью мощная вспышка на солнце. Об этом в понедельник предупредили в центре погоды «Фобос».
Июль завершится сильной магнитной бурей, к которой приведет произошедшая минувшей ночью мощная вспышка на солнце. Об этом в понедельник предупредили в центре погоды «Фобос».
«Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года», — говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеовести».
По словам ученых, слабая магнитная буря класса G1 случится на Земле уже ближайшей ночью. В течение вторника, 30 июля, она будет постепенно усиливаться. Максимума — класса G3 — она достигнет во второй половине дня.
Уровень G3 соответствует сильной буре, способной воздействовать на энергосистемы и вызывать перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.
Прекратится магнитная буря в последний день июля, когда возмущения магнитосферы Земли пойдут на спад.