Народные приметы на 30 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 30 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 30 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Согласно народному календарю, 30 июля отмечается день Марины с Лазарем. На Руси эта дата считалась временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение.
В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.
Рассказываем, какие народные приметы связаны с 30 июля 2024 года.
В народе есть множество примет погоды, по которым можно определить, какой будет зима и осень, а также чего ожидать от августа.
Важно знать, что можно делать 30 июля, чтобы избавиться от тягот и привлечь в дом радость и удачу.
В народе считается, что в день Марины с Лазарем можно стричься. Такое дело может избавить от дурных мыслей и тягот жизни. А чтобы привлечь в дом счастье, радость и удачу на Руси люди устраивали гулянья, звали гостей и веселились.
30 июля считается отличным днем, чтобы сделать уборку и выбросить старые вещи. Тогда атмосфера в доме станет приятнее и чище. А еще убираться полезно для нервной системы и психического здоровья.
Согласно народным приметам, 30 июля запрещается свататься и устраивать свадьбы, так как супружеская жизнь может не заладиться.
Чтобы не потратить деньги впустую, лучше отказаться от значимых покупок. А чтобы сохранить свои успех и удачу, не давайте в долг. Если вы хотите совершить значимую покупку, рекомендуется отложить ее на следующий день. Если все же что-то важное приобретете, сбережения будут потрачены впустую.
Также не принимайте решения и не говорите о своих планах во время грозы. Если ослушаетесь, ничего из сказанного не осуществится, а решение окажется неверным.
Еще одна примета, связанная с грозой, касается нечистой силы. В непогоду нельзя оставлять окна и двери открытыми, иначе в дом может проникнуть нечисть. Она же может запутаться в распущенных волосах девушек, поэтому лучшим решением будет заплести их.
В день Марины с Лазарем не рекомендуется отправляться в лес за грибами и ягодами, так как непогода может застать врасплох. А если вдруг вы попали под ливень с грозой, важно знать, где можно спрятаться от этих погодных явлений.
Анна Морозова