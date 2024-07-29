В лесах Подмосковья вновь появился ежовик коралловидный

Гриб растет в лиственных и смешанных лесах с июля по сентябрь. Его можно встретить на старых пнях и стволах деревьев. По форме он напоминает коралл и растет вертикально, порой достигая больших размеров.
Вид является сапрофитом и играет важную роль в разложении органических веществ и возвращении питательных веществ в экосистему. Ежовик съедобен, но собирать его запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.
По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», в 2023 году сообщалось, что популяция гриба в регионе постепенно растет. Если тенденция сохранится, вид может быть перенесен из основного списка областной Красной книги в мониторинговый.