15:52 (мск), источник: Известия

В лесах Подмосковья вновь появился ежовик коралловидный

Ежовик коралловидный заметили в лесах Московской области. Он занесен в Красную книгу региона как вид, восстанавливающийся в численности, сообщает пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

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В лесах Подмосковья вновь появился ежовик коралловидный | Источник: Известия

Гриб растет в лиственных и смешанных лесах с июля по сентябрь. Его можно встретить на старых пнях и стволах деревьев. По форме он напоминает коралл и растет вертикально, порой достигая больших размеров.

Вид является сапрофитом и играет важную роль в разложении органических веществ и возвращении питательных веществ в экосистему. Ежовик съедобен, но собирать его запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.

По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», в 2023 году сообщалось, что популяция гриба в регионе постепенно растет. Если тенденция сохранится, вид может быть перенесен из основного списка областной Красной книги в мониторинговый.

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