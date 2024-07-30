Магнитная буря класса G1 началась на Земле
На Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, прогнозы синоптиков начали оправдываться. В 7:09 по московскому времени специалисты зафиксировали магнитную бурю на Земле.
Внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников напомнил, что во время магнитных бурь нужно избегать нагрузок, дачникам стоит снизить темп работ на участках, а спортсменам — перейти на умеренные тренировки. По его словам, во время этого явления люди могут почувствовать головные боли, тошноту, головокружение, скачки артериального давления, утомляемость и ухудшение настроения.
Одна из мощнейших за июль вспышек на Солнце может спровоцировать сильную магнитную бурю на Земле, сообщили метеорологи 29 июля. Извержения солнечной темной плазмы могут вызвать сбой в работе радиосвязи на планете.
16 июля очередная мощная вспышка была зафиксирована на Солнце. Она не стала рекордной в этом цикле, но превзошла по мощности все взрывы, которые происходили этим летом. Кроме того, специалист рассказал, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля.