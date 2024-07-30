17:17 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 31 июля 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 31 июля 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Freepik

31 июля все верующие вспоминают мученика Емилиана. В народе дату знаменуют Омельяновым днем.

Емилиан пострадал за свою веру во времена императора Юлиана Отступника, который преследовал христиан. В ярости из-за того, что император приказал верующих казнить, Емилиан пошел на языческое капище, где разгромил алтари и изваяния. За это его приговорили к смертной казни путем сожжения.

Рассказываем, что можно и нельзя делать в Омельянов день и какие приметы погоды связаны с этой датой.

Приметы погоды 31 июля

С Омельяновым днем связаны следующие погодные приметы:

  • Если 31 июля жарко — декабрь будет холодным.
  • Какая погода в этот день, такой и будет осень.
  • Если молния сверкает без дождя, то погода улучшится.
  • На небе плывут разорванные кучевые облака — ожидается шквалистое усиление ветра.
  • Раки вылезают из воды и зарываются в песок — к грозе.
  • Божья коровка, посаженная на палец, улетает вверх — к сухой погоде.

Что можно делать 31 июля

Рассказываем, что можно делать в Омельянов день, чтобы улучшить здоровье и запастись энергией.

Раньше считалось, что 31 июля нужно обязательно сходить в баню и хорошенько пропариться. Таким образом, вы запасетесь здоровьем. А если в парилке использовать ржаной веник, то пройдут боли в суставах. А если ржаного веника нет, почитайте, какой еще может подойти.

Чтобы урожай был богатым, принято угощать родственников и друзей фруктами, ягодами и овощами, которые были собраны в саду 31 июля.

Омельянов день считается отличной датой для того, чтобы подстричься. Согласно приметам, это наполнит вас энергией и укрепит любовные отношения. А чтобы привлечь успех и благополучие, важно заниматься своей работой в одиночку в уравновешенном и спокойном состоянии.

Что запрещено делать 31 июля

Много запрещающих примет в Омельянов день связано с баней.

Так, считалось, что в бане живет дух — Банник. Согласно приметам, увидеть его — очень плохая примета. Людям он является в различных образах: огромным черным мохнатым человеком, седым мохнатым стариком в грязи, белым котом, собакой или зайцем.

С Банником можно встретиться в том случае, если зайти в баню одному, с нательным крестом или после заката. Также не рекомендуется находиться в парной после третьего пара.

Наши предки были уверены, что по улице нельзя ходить после захода солнца, так как в это время гуляет нечистая сила и ищет себе жертву.

Хозяйки на Руси в Омельянов день не подметали пол. Считалось, что вместе с пылью из дома исчезнут удача и благополучие.

В этот день говорили: «Чем больше живот на Омельяна, тем худее кошелек». Поэтому не стоит переедать 31 июля, иначе можно лишиться достатка. Проблемы с финансами могут появиться и в том случае, если вы будете занимать деньги или возвращать долги. А чтобы не занимать деньги и избежать проблем с бюджетом, воспользуйтесь одним из семи способов, как его составить.

Запрещалось назначать свидания и свадьбы в этот день, так как считалось, что пара не будет жить в мире и согласии.

Нельзя в Омельянов день обсуждать семейные дела, а особенно строить планы на будущее. Если ослушаться запрета, все усилия, брошенные на их осуществление, окажутся напрасными.

Анна Морозова

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