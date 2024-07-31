Молний в Москве станет в три раза больше к 2050 году из-за глобального потепления — ученый

«Летом в Москве количество ударов молний увеличивается, это связано с потеплением климата. Мы несколько лет назад делали оценку того, как при изменении климата изменится частота молний к середине XXI века, для Москвы увеличение молниевых ударов летом может быть трехкратным по сравнению с наблюдениями начала XXI века», — сказал Елисеев.
Кроме того, в столице может стать больше молниевых ударов с высокой мощностью, добавил он.
«Молнии большой энергетики встречаются в Москве. В конце первой части фильма “Назад в будущее” главные герои запитывают свой автомобиль времени от удара молнии, там говорят об энергии молнии в 1 гигаджоуль, это верхний предел того, что когда-либо наблюдалось. Само по себе это редкое явление. Возможно, что этим летом в Москве они были, и их станет большее из-за глобального потепления», — пояснил Елисеев.
Ранее сообщалось, что 28 июля во время непогоды в результате удара молнии в парке «Патриот» один человек погиб, еще трое пострадали.