14:59 (мск), источник: АГН «Москва»

Молний в Москве станет в три раза больше к 2050 году из-за глобального потепления — ученый

В столице к 2050 году количество молний в летний период увеличится втрое из-за глобального потепления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев.

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Источник: РИА "Новости"

«Летом в Москве количество ударов молний увеличивается, это связано с потеплением климата. Мы несколько лет назад делали оценку того, как при изменении климата изменится частота молний к середине XXI века, для Москвы увеличение молниевых ударов летом может быть трехкратным по сравнению с наблюдениями начала XXI века», — сказал Елисеев.

Кроме того, в столице может стать больше молниевых ударов с высокой мощностью, добавил он.

«Молнии большой энергетики встречаются в Москве. В конце первой части фильма “Назад в будущее” главные герои запитывают свой автомобиль времени от удара молнии, там говорят об энергии молнии в 1 гигаджоуль, это верхний предел того, что когда-либо наблюдалось. Само по себе это редкое явление. Возможно, что этим летом в Москве они были, и их станет большее из-за глобального потепления», — пояснил Елисеев.

Ранее сообщалось, что 28 июля во время непогоды в результате удара молнии в парке «Патриот» один человек погиб, еще трое пострадали.

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