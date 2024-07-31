Какой урожай собирать в августе? Фрукты, овощи и ягоды, которые созревают в огороде к концу лета

В конце лета в огороде созревают многие овощи, фрукты и ягоды — приходит пора убирать как тепличные культуры, так и плоды с грядок. А еще в августе можно начинать выкапывать ранний картофель. Какой урожай собирают в последний месяц лета, как правильно определить, готовы ли плоды к сбору, как их хранить и что можно приготовить из сезонного урожая — в материале «Ленты.ру».
Какие овощи собирают в августе
Урожай томатов собирают в первых и десятых числах августа, пока ночи еще теплые, и температура воздуха не опускается ниже 10 градусов. Срывать можно не только красные, очевидно спелые помидоры, но и бурые — они дойдут и по вкусу не будут отличаться от сорванных созревшими. Зеленые томаты тоже можно собирать, они покраснеют при хранении, но их вкус в итоге может отличаться.
Срывать помидоры советуют утром в ясную погоду, затем их нужно уложить в сухие ящики плодоножкой вверх. В каждый ящик лучше помещать томаты одинаковой степени зрелости.
Растущие в теплице огурцы нужно собрать до наступления холодов, в открытом грунте — до конца лета. При этом срывать их лучше каждый день, по мере созревания плодов, иначе большие спелые овощи будут мешать развитию маленьких плодов. Кроме того, чтобы не допустить распространения болезней, следует регулярно удалять старые и поврежденные листья.
Важно не травмировать кожицу огурцов при сборе урожая, в противном случае они быстро сгниют. Вреден для них и солнечный свет — если ящик с огурцами оставить на солнце, они завянут.
Эти плоды начинают собирать в середине августа, при этом важно срывать их в состоянии технической спелости — проще говоря, немного недозрелыми, но уже достигшими нужного размера и получившими характерную окраску. Полностью спелые баклажаны горькие на вкус.
Хранить собранные баклажаны следует в холодном темном помещении, под солнечными лучами они, как и огурцы, быстро вянут.
Перцы можно собирать до конца августа, срезая плод вместе с плодоножкой так, чтобы у него оставался небольшой хвостик. Хранить их следует в холоде.
Срывать перцы можно как полностью спелыми, так и недозревшими — когда они еще не обрели характерную яркую окраску:
Спелые перцы нужно съедать сразу, хранить их нельзя;Недозревшие перцы можно хранить до полутора месяцев. Чтобы зеленый плод покраснел, нужно выложить его из холодильника или погреба на свет — он быстро обретет нужную окраску.
В августе также уже можно собирать некоторые сорта картошки: ранние — в середине месяца, среднеспелые — в конце.
Прежде чем выкапывать картошку, примерно за неделю следует скосить ботву, оставив примерно 10 сантиметров над поверхностью. Таким образом кожура плодов станет толще, и картофель можно будет хранить дольше.
Собирать картофель лучше всего в ясную теплую погоду — в таких условиях клубни можно будет немного подсушить на солнце.
В регионах Центральной России лук и чеснок, как правило, к середине августа уже убраны. Но в более холодных областях эти культуры собирают вплоть до сентября.
И лук, и чеснок следует собирать в ясную теплую погоду, чтобы немного подсушить на солнце. Прежде чем выкапывать, их следует подкопать — иначе есть риск повредить сам плод.
Обрывать ботву лука сразу после сбора не следует. Лучше дождаться, пока он высохнет, и отрезать листья, оставив около двух сантиметров. Корни удалять тоже не стоит, иначе лук нельзя будет долго хранить.
В августе можно собирать капусту ранних и среднеспелых сортов. Понять, что плод созрел, можно по его внешнему виду: у спелой капусты верхние листья светлеют и становятся твердыми на ощупь, сам овощ достигает веса двух-трех килограммов.
Среднеспелые можно хранить, но лучше всего для этого подходят все-таки поздние сорта — они созревают осенью.
20-е числа августа — самое время собирать кабачки и патиссоны, на ветке их лучше не передерживать.
Главное помнить, что небольшие кабачки, до 15 сантиметров длиной, хороши для готовки, но даже в холодильнике они лежат всего две-три недели. А вот для длительного хранения лучше отобрать образцы покрупнее.
Фрукты в августе в основном собирают в южных регионах: там к этому времени созревают персики, сливы, абрикосы, груши, нектарины, яблоки, виноград и инжир. В конце лета их можно найти на прилавках магазинов и рынков по всей стране.
В средней же полосе поспевают смородина, крыжовник, облепиха, ежевика, некоторые сорта вишни и ранние сорта винограда, ранние сорта яблок, груш, алыча. А вот рябину в августе собирать еще рано, в центральных и северных областях России она созревает в сентябре.
Кроме сбора урожая, важных дел в саду в августе еще немало. За некоторыми овощами и фруктами нужно продолжать ухаживать, некоторые культуры следует подготовить к осени.
Несмотря на то что в конце лета уже начинается сезон сбора урожая, некоторые культуры еще можно посадить и даже успеть собрать до наступления холодов.
Итак, что посадить в огороде в конце лета:
- салаты, руккола, шпинат;
- петрушка, укроп, базилик, кориандр;
- редька и редис.
Как ухаживать за овощами в августе
1. Морковь. В конце лета ее следует удобрить — между рядов вносится по полстакана древесной золы на квадратный метр. Кроме того, морковь в августе нужно проредить.
2. Свекла. Грядку с этим корнеплодом необходимо пролить раствором хлористого калия в пропорции 30−40 граммов на 10 литров воды. Как и морковь, свеклу в августе прореживают.
3. Капуста. В августе у капусты формируются вилки, поэтому ее нужно удобрять минеральными веществами. Подойдут нитрофоска или «Кристалон» в пропорции 1−1,5 столовые ложки на 10 литров воды.
4. Тыква. Чтобы завязавшиеся плоды вызрели, нужно удалить у тыквы концы плетей с цветками и мелкими завязями.
5. Многолетние овощные культуры (спаржа, хрен, ревень, щавель) нуждаются в удобрении суперфосфатом и хлористым калием в пропорции по одной столовой ложке удобрения на 10 литров воды.
Кроме того, если в августе стоит жаркая и сухая погода, нужно продолжать рыхлить и поливать корнеплоды. При этом теплолюбивые культуры следует укрывать на ночь — температура воздуха в темное время суток в конце лета может опускаться ниже 10 градусов тепла.
Подготовка к хранению урожая
В начале августа уже следует подготовить погреб к хранению урожая. Для этого помещение нужно просушить и обработать от плесени, бактерий и вредителей.
Продезинфицировать погреб можно серной шашкой (для 10 квадратных метров понадобится одна-две шашки), а защитить от вредных микроорганизмов — с помощью побелки стен и потолка.
Обрезка деревьев и кустарников
Вертикальные побеги, которые загущают крону плодовых деревьев и не дают зреть фруктам, следует обрезать. У молодых черешен и слив часть вертикальных побегов стоит сохранить, отогнуть горизонтально и подвязать к более крепким веткам — это поможет в будущем повысить урожайность.
На кустах сразу после сбора урожая следует обрезать больные побеги и загущающие крону ветви. Кроме того, нужно обработать кустарники от болезней и вредителей, если их признаки заметны на листьях.
Кусты винограда в августе также следует обрезать — этот процесс называют чеканкой.
Август — отличное время, чтобы засеять новый газон. После того как пройдет дождь, нужно удобрить посаженные травы суперфосфатом и сульфатом калия.
Рецепты с сезонными овощами и фруктами
- баклажаны — 1,2−1,5 кг (10−13 шт.);
- помидоры — 600 г (5−6 шт.);
- лук репчатый — 150 г (1−2 шт.);
- перец болгарский — 300−400 г (3−5 шт.);
- чеснок — 40 г (2/2 головки);
- кинза/петрушка свежая — 30 г;
- соль — 1 ст. ложка;
- сахар — 1 ст. ложка;
- масло растительное — 150 мл.
- Лук очистить и нарезать кубиками.
- На помидорах сделать крестообразный надрез, положить плоды в глубокую тару и залить кипятком на пять минут. Затем очистить от кожицы (она легко снимется) и нарезать кубиками, место прикрепления плодоножки вырезать.
- Перцы очистить от перегородок и семян, нарезать кубиками.
- У баклажанов удалить верхушку и «попку», нарезать кубиками и засыпать солью. Перемешать, оставить на 20 минут. Спустя 20 минут слить жидкость из тары с баклажанами, кусочки промыть, отжать и обсушить.
- В казан или сковороду с толстыми стенками влить 75 миллилитров масла, всыпать лук, жарить семь-восемь минут, помешивая.
- К луку всыпать помидоры, жарьте еще семь-восемь минут, помешивая.
- Добавить соль.
- Влить оставшееся масло и, когда оно нагреется, добавить к смеси овощей баклажаны. Перемешать и жарить 10 минут.
- Убавить огонь, накрыть блюдо крышкой и готовить еще 50 минут.
- Пока икра готовится, мелко нарезать зелень, чеснок натереть, простерилизовать и подготовить банки.
- Засыпать в казан или сковороду сахар, перемешать, добавить зелень и чеснок и еще раз перемешать. Готовить 10 минут.
- На этом этапе дополнительно можно добавить по вкусу соль или сахар. Горячую икру разложить по стерильным банкам и сразу же закрыть их крышками.
- Банки затем перевернуть крышкой вниз, накрыть одеялом и дать постоять сутки. После этого их можно убирать в кладовую или погреб на хранение.
- патиссоны — 250 г (1 шт.);
- лук репчатый — 100 г (1 шт.);
- хрен — 30 г;зелень — 30 г;
- горчица — 1 ч. ложка;
- соль — по вкусу;
- молотый черный перец — по вкусу;
- майонез — 100 г;зеленый лук — 30 г;
- томатная паста — 1 ст. ложка.
- Патиссон натереть на крупной терке, не снимая кожицы.
- Хрен и лук натереть на мелкой терке, перемешать с тертым патиссоном. Т
- щательно перемешать горчицу, майонез и кетчуп, добавить мелко нарезанную зелень и зеленый лук.
- Заправить смесь патиссонов, лука и хрена получившимся соусом.
- Посолить и поперчить по вкусу.
- мука — 150 г;
- крупные сливы — 10 шт.;
- охлажденное масло сливочное — 120 г;
- сахарный песок — 4 ст. ложки;
- соль — ¼ ч. ложки.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- 100 граммов подмороженного сливочного масла нарезать кубиками.
- В одну тару высыпать муку и положить порезанное масло, добавить две столовые ложки сахара и четверть чайной ложки соли, перемешать руками до образования крошки.
- Сливы нарезать на четвертинки, удалить косточки.
- Смазать оставшимся сливочным маслом форму для запекания, засыпать остатком сахара.
- Выложить нарезанные сливы, сверху засыпать сахарно-мучной крошкой.
- Отправить пирог в духовку на 25−30 минут.