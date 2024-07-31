В августе можно будет увидеть голубую луну и метеорный поток Персеиды
Август станет одним из лучших месяцев для наблюдения за светилами в 2024 году. В ночном небе можно будет увидеть голубую Луну, метеорный поток Персеиды, Сатурн и даже Нептун.
Август станет одним из лучших месяцев для наблюдения за светилами в 2024 году. В ночном небе можно будет увидеть голубую Луну, метеорный поток Персеиды, Сатурн и даже Нептун.
Последний летний месяц лета подарит несколько ярких событий. В ночном небе в ночь с 11 на 12 августа можно будет увидеть ослепительный метеоритный поток Персеиды. Он образуется со стороны созвездия Персея в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Астрономы утверждают, что в этом году стоит ожидать около 60 метеоров в час, что создаст иллюзию звездного дождя.
Также в течение третьей недели августа (~19 августа) взойдет голубая Луна. При таком астрономическом явлении за один календарный месяц можно наблюдать два полнолуния. Несмотря на название, спутник обычно не меняет свой цвет, так как термин берет название от английской идиомы «once in a Blue Moon», что в переводе означает «очень редко». Хотя, стоит отметить, что иногда из-за рассеянных частиц пепла и дыма Луна действительно может приобретать голубоватый оттенок. В любом случае это событие определенно нельзя упустить, так как в следующий раз оно произойдет только 20 мая 2027 года.
Кроме того, в ночном августовском небе можно будет увидеть Сатурн. Он поднимется над Луной вскоре после наступления темноты во вторник, 20 августа. Этот дуэт будет сиять всю ночь, а увидеть его, по словам астрономов, можно будет даже без телескопа. Однако, если у вас все же есть такой прибор, рекомендуем посмотреть на Нептун, который появится в небе чуть ниже и левее Луны и Сатурна.
Кстати, уже знаете, что астрономы разгадали тайну Солнца? Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова