Народные приметы на 1 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 1 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 1 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 1 августа отмечен как Макринин день. Макрина Каподойская — родная сестра величайшего святителя Василия Великого. Они при жизни удостоилась от Бога дара чудотворства и исцеления.
Рассказываем, какие приметы погоды связаны с 1 августа 2024 года и что можно, а что нельзя делать в этот день.
Согласно народным приметам, 1 августа предсказывает погоду на осень. Так, если в Макринин день утром пошел дождь, то с сентября по ноябрь погода будет дождливая и сырая.
Об осенней погоде также расскажет и время суток, в которое 1 августа пошел дождь. Так, если он пошел с утра, начало сентября будет дождливым, если в полдень — такую погоду ждите в середине осени, а если к вечеру — будет лить в конце осени.
Если же в Макрини день будет сухо, то и осенью ждите засуху. А сильный ветер — к переменчивой погоде с сентября по ноябрь.
Жара на Макрину — к шестинедельной засухе, сильный проливной дождь предсказывает обильные осадки на этот же период. А если пауки прячутся по углам, ждите скорого похолодания.
В Макринин день наши предки старались придерживаться правил и делать все, чтобы удача следовала за ними по пятам.
С 1 августа связано много запретов.
Так, считается, что в Макринин день нельзя есть яблоки, потому что здоровье может ухудшиться. Не стоит 1 августа употреблять алкоголь, так как даже один глоток спиртного грозит алкоголизмом.
Внимательно следите за тем, чтобы оводы не залетали в дом. Это насекомое сулит скорую смерть одного из домочадцев.
Мужчинам в этот день лучше не купаться в водоемах, так как русалки могут утащить на дно. Рыбаки также находятся под угрозой. Притворившись большой рыбой, нечистая сила заберет их под воду. Рыбачить нельзя еще и по причине череды неприятностей в жизни.
Если к вам прибился рыжий кот, не прогоняйте его, так как вместе с ним вы выдворите из дома благополучие, достаток и гармонию в семейных отношениях. Вас будут преследовать скандалы с родственниками и детьми, а также проблемы с финансами.
Чужие вещи в дар лучше не принимать, так как вы можете забрать чужие несчастья.
Не носите грязную одежду 1 августа. Считается, что при жизни Макрина была чистоплотна и отличалась аккуратностью, поэтому за пятна на ваших вещах она может наказать. Поэтому обязательно постирайте то, что вы собираетесь надеть в Макринин день.
Анна Морозова