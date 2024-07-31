На этой неделе из-за солнечной активности полярные сияния пройдут южнее
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, на этой неделе, из-за солнечной бури, северное сияние может появиться в неожиданных частях планеты.
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, на этой неделе, из-за солнечной бури, северное сияние может появиться в неожиданных частях планеты.
Центр прогнозирования космической погоды NOAA объявил о сильной геомагнитной буре, известной как G3, которая пройдет с 29 по 31 июля. Считается, что это может привести к появлению полярных сияний по всему земному шару. Ученые предполагают, что удивительное явление будет видно в Австралии и на всем юге США — до Иллинойса и Орегона.
Некоторые источники также сообщают, что в России в ночь с 31 июля на 1 августа полярное сияние можно будет увидеть в Пермском крае и Омске при условии ясного неба. Чтобы получить наилучшую точку обзора, найдите место с ясным небом, вдали от искусственного освещения. Эксперты советуют наблюдать за явлением через камеру для лучшего восприятия.
О том, как легче перенести магнитные бури, читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова