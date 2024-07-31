16:36 (мск), источник: Погода Mail

Что можно посадить в августе: месяц сбора вкусных плодов

Полный список растений для посадки в августе в огороде. Рассказываем, какие цветы, овощи, фрукты, ягоды и зелень можно посадить семенами на даче в начале или в конце месяца, чтобы получить богатый урожай, в проекте Погода Mail.

Мама и дочка пересаживают цветы.
Источник: Shutterstock

Вот и наступил заключительный месяц лета. Важно в этот период собрать спелые плоды, защитить посадки от болезней и подготовить многолетние растения к осени. В статье вместе с экспертом дадим необходимые рекомендации по уходу за цветочными и овощными культурами. Вы узнаете, что можно посадить в августе, когда и как выбрать благоприятные дни для специальных садово-огородных работ.

Правила подготовки грунта к посадке

Дачник работает с землей.
Источник: Shutterstock

«Для посадки в этом месяце землю необходимо подготовить таким образом, чтобы в ней активизировались полезные микроорганизмы. В первую очередь нужно освободить выбранный участок от сорных растений, внести нитрофоску и полить водой с растворенными микроэлементами. Также можно в раствор добавить баковую смесь с “Трихополом” и эпином, далее весь участок тщательно прорыхлить», — советует Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии.

Ниже представлена таблица, которая поможет вам улучшить землю на вашем садовом участке.

Благоприятные компоненты для плодородия почвы
Измельченная крапива, сапропель рассыпчатый, костная мука, различная мульча, скорлупа яичная, уголь активированный, свежие опилки, горчичный жмых, перепревший навоз, мраморная мука, древесная зола, озерный или прудовой ил, скорлупа от орехов
Безопасные средства для питательности земли
Рекомендуем регулярно вносить в почву специальные микроорганизмы, которые быстро перерабатывают различные остатки перегнивших растений

Что можно посадить в августе в огороде

В этом разделе вы узнаете главные особенности посадки и какие растительные культуры можно вырастить у себя на грядках в огороде и в цветнике в заключительный месяц лета.

1. Цветы

«Август прекрасно подходит для пересадки и размножения многих многолетних цветов. Вегетативно и делением куста можно размножить пионы, дельфиниумы, хосты, астильбы, а еще луковичные — лилии после цветения. Также следует посеять такие цветы, как, например, аквилегия, гвоздика турецкая, мускари, примула, флоксы. Всходы успеют развить до прихода заморозков хорошую корневую систему и не вымерзнут зимой», — объясняет эксперт Галина Гордеева.

Садовники пересаживают молодые цветы.
Источник: Shutterstock

Гвоздика турецкая

В саду эта цветочная культура возделывается как двулетник, но существуют также однолетние и многолетние сорта. Высота растения около 50—65 см, стебли крепкие и гладкие, листья всегда мелкие и многочисленные. Соцветие — щитовидная головка диаметром 10—15 см, бывают махровые и немахровые формы. Цветки плотно прилегают друг к другу. До начала цветения гвоздику турецкую поливают дождеванием, а уже цветущую — только под корень.

Цветы распустились в августе.
Источник: Shutterstock

Мускари

В августе рекомендуем сажать посевной материал этого цветка. Мускари относится к семейству лилейных. Цветок неприхотливый и достаточно долго цветет. Эта цветочная культура возделывается в саду как луковичные многолетники. Растение высотой до 25 см. Листья узкие и прикорневые, ярко-зеленого цвета. Соцветие кистевидное, до 5—9 см длиной, цветки мускари бледно-голубые и довольно мелкие.

Мускари распустились в огороде.
Источник: Shutterstock

2. Овощи и корнеплоды

«В августе можно посадить сорта ультраранних овощей: редис, свеклу, морковь, горох, лук для получения зелени», — рассказывает эксперт Галина Гордеева.

Морковь

Дачник собрал урожай моркови.
Источник: Shutterstock

Наиболее распространенный корнеплод на территории нашей страны. Сажают морковь четырех- и пятистрочными лентами, расстояние между строками в ленте составляет 15—20 см, между лентами — 45—55 см. Посевной материал размещают в рядах на 0,5—1 см. Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до −3…-4 °C. Саженцы овоща чувствительны к сорнякам, поэтому советуем часто пропалывать грядки. Для формирования урожая овощная культура нуждается в питательных веществах, только на плодородных почвах будут крупные и сочные корнеплоды.

Морковь — это влаголюбивая культура, из-за этого в период активного роста особое значение имеют умеренные поливы, которые увеличивают качество овоща, вкус и урожай. Морковь аккуратно убирают, выкапывая лопатой, чтобы не повредить молодые корнеплоды.

Свекла

Свежая свекла поспела в огороде.
Источник: Shutterstock

У этого известного корнеплода масса достоинств: высокая урожайность, хорошая сохранность плодов в осенне-зимний период, приятный вкус и неприхотливость в уходе. Выращивают свеклу так же, как и морковь. Всходы обязательно аккуратно прореживают.

К уборке свеклы приступают при пожелтении листвы. Корнеплоды осторожно подкапывают садовыми вилами и руками их очищают от земли, далее нужно обрезать всю ботву, оставляя черешки длиной не более 2,5 см.

3. Зелень

Урожай лука и зелени.
Источник: Shutterstock

«В начале августа еще можно посеять пряную зелень: базилик, укроп и другие быстро прорастающие травы. Они хороши для срезки, после которой быстро отрастают», — поясняет эксперт Галина Гордеева.

Ниже представлен список многочисленных пряных растений, которые можно вырастить у себя в саду в этом месяце:

  • базилик;
  • листовой салат;
  • шпинат;
  • укроп;
  • мята перечная;
  • мелисса лимонная;
  • рукола;
  • петрушка;
  • тимьян;
  • чабер душистый.

4. Ягоды

«В нежаркую погоду хорошо рассаживать клубнику, смородину, крыжовник, вишню, жимолость, малину. Растения должны быть молодыми и невысокими. Они успеют хорошо укорениться и без потерь переживут зимний период», — рассказала эксперт Галина Гордеева.

Черная смородина

Урожай черной смородины.
Источник: Shutterstock

Плодовый кустарник относится к семейству крыжовниковых. Черная смородина предпочитает только хорошо освещенные места. Эта плодовая культура считается влаголюбивой, хорошо растет только на рыхлых и плодородных суглинках.

Смородина дает плоды в течение 10—15 лет. Для получения регулярных урожаев необходимо вовремя вносить минеральные и органические удобрения. Также важно мульчировать почву под посадками летом, это будет удерживать влагу в жаркую погоду.

Малина

Свежий урожай малины.
Источник: Shutterstock

Это плодовый полукустарник, который относится к семейству розовых. Малина состоит из многолетней корневой системы и надземной части в виде однолетних и двухлетних побегов. Для посадки советуем выбирать здоровые саженцы с густым корневищем. На одном участке эта плодовая культура может развиваться до 20—25 лет.

Лунный календарь на август 2024 с благоприятными посадочными днями

Во время роста Луны сила земного притяжения понижается, и все садовые культуры получают возможность усиленного развития и питания, насыщаясь из земли влагой и различными микро- и макроэлементами. С каждым лунным днем у цветов и овощных посадок увеличивается фаза активного роста и формируются новые молодые побеги.

Для садоводов, которые высаживают культуры в соответствии с фазами Луны, составили таблицу благоприятных и неблагоприятных дней на август 2024 года.

ДатаМожноНельзя
1 августаОптимальный период для борьбы с вредителями и болезнями. Можно провести посадку, пересадку, деление многолетних цветов. Рассаживайте усы клубникиЗапрещено пикировать саженцы
2 августаУбирайте урожай созревших фруктов и ягод. Советуем подкормить цветы минеральными удобрениями. Занимайтесь посадкой плодовых кустарников, а также делением многолетниковЗапрещен избыточный полив. Нельзя перекапывать почву в саду
3 августаВ саду советуем провести все возможные мероприятия по защите всех овощных растений в огороде: аккуратно опрыскивайте посадки по листве, делайте формирующую обрезку. Рекомендуем собирать урожай сочных ягод и фруктовНе рыхлите почву. Запрещено работать с корнями растений. Нельзя увлажнять овощные посадки
4 августаНоволуние. Плохой период для различных садово-огородных работ. Отдохните и начните планировать мероприятия на осенние месяцыЛюбая работа с садовыми инструментами. Запрещено обрезать овощные посадки
5 августаДнем лучше проверить и подготовить хранилища для закладки нового овощного урожая. Рекомендуем собирать созревшие плоды в огородеЗапрещено удалять и укорачивать побеги деревьев
6 августаМожно внести основные минеральные удобрения, также подготовить землю к новым посадкам. Лучше пересаживать овощные растения и любые деревья. Рекомендуем собирать семена. Стоит умеренно увлажнить все посадкиЗапрещено удалять и укорачивать побеги кустарников. Избыточный полив
7 августаБлагоприятно сажать семена, пересаживать и ухаживать за цветами, в том числе добавлять в цветник различные минеральные удобрения. Лучше всего обрабатывать грунт на грядках, мульчировать и полоть. Убирайте урожай созревших фруктов и ягодЗапрещено обрезать растения. Избыточный полив
8 августаСоветуем копать картофель. Оставшееся время днем уделяем обработке грунтаЗапрещено пересаживать ягодные кустарники. Не стоит обрезать сухие ветки деревьев
9 августаБлагоприятно заниматься урожаем. Можно посадить грибницу для разведения грибов. И советуем сажать пряную зелень. Вечер посвятите переработке ягод и фруктовЗапрещено прививать и обрезать плодовые деревья и кустарники. Не стоит работать с корнями различных растений
10 августаНаводите чистоту на садовой территории. Борьба с болезнями сада и огорода — самая важная задача этого дня. Увлажняйте и подкармливайте различные растения органикой
Запрещено удалять и укорачивать побеги. Избыточный полив овощных посадок
11 августаОптимальный период для выкапывания корнеплодов, молодого лука и чеснока. Рекомендуем орошать все овощные посадки дождеванием
Запрещено убирать растения. Не стоит обрезать и пикировать деревья
12 августаЛучший момент для умеренного увлажнения всех культур. Уничтожайте вредителей в почве. Советуем сделать участки для посадки различных грибов, а также провести обработку земляники и клубники. Можно собрать семена цветов
Нельзя укоренять молодые растения
13 августаОбрабатываем грунт: перекапываем, рыхлим, бороним и мульчируем посадки. Убираем урожай созревших фруктов и ягод
Не рекомендуем окулировать виноград и декоративные растения
14 августаБлагоприятно сажать семена, пересаживать и ухаживать за цветами. Советуем обрабатывать землю на грядках, также рыхлить, мульчировать посадки и полоть
Запрещено обрезать деревья и кустарники
15 августаМожно сажать и пересаживать различные культуры в саду. Продолжайте сбор плодов в теплице, а также ароматной зелени на стол. Заготавливайте посевной материал на будущий год
Запрещено убирать листву. Не стоит окулировать плодовые деревья
16 августаПосвятите время огороду. На свободных грядках перекопайте грунт и замульчируйте. Рекомендуем провести мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями. Можно посадить грибницу для разведения грибов, советуем сажать пряную зелень. Вечер посвятите переработке ягод и фруктов
Не рекомендуем окулировать различные культуры. Избыточный полив овощных посадок
17 августаРекомендуем проводить орошение в цветнике и огороде дождеванием. Оптимальный день для посева. Советуем также пересаживать ягодные кустарники и луковичные цветы. Оставшееся время уделяем обработке грунта: рыхлим, бороним. Сбор созревших плодов, также можно регулярно собирать семена
Запрещено убирать территорию
18 августаРекомендуем копать картофель. Оставшееся время днем уделяем обработке грунта: бороним и мульчируем посадки. Свободное время можно посвятить опрыскиванию листвы растений от различных заболеваний
Не советуем пасынковать и прививать растения. Не обрезайте кустарники и деревья в саду
19 августаПолнолуние. Советуем сегодня отдохнуть и построить планы на будущее. Оставшееся время вечером уделяем обработке грунта в огороде: перекапываем, рыхлим грядки. Можно провести окуривание всех посадок от вредителей
Все важные процессы, связанные с молодыми посадками. Особенно запрещено пасынковать и пикировать саженцы
20 августаЛучше провести опрыскивание посадок от болезней. Советуем прополоть все свободные участки от сорных трав. Сбор ягод, фруктов и корнеплодов, также можно собрать цветочные семена для будущего года
Не советуем пасынковать и прививать растения. Не обрезайте кустарники и деревья в саду
21 августаСоветуем заняться определенными земельными работами, уделяя повышенное внимание обработке свободных грядок в огороде и мест в цветнике, следует их подготовить к осени и зиме. Лучше всего в этот день прополоть землю от сорняков. Можно собрать плоды в теплице, фрукты, ягоды и виноград 
Запрещена химическая обработка. Не советуем пасынковать и прививать декоративные культуры. Не обрезайте томатные посадки
22 августаНужно убрать территорию и прополоть весь участок от сорняков. Советуем внести основные минеральные удобрения, также подготовить землю к новым посадкам. Важно в этот день пересаживать растения и любые плодовые деревья
Запрещено обрезать растения и работать с корнями. Избыточный полив посадок в огороде. Нельзя рыхлить землю
23 августаВажно сделать корневую органическую подкормку для овощных культур. Наводите чистоту на территории. Опрыскивание листвы многолетников от болезней — самая важная задача в этот период перед началом осени. Увлажнение растений можно провести дождеванием
Не советуем пасынковать и прививать растения. Не обрезайте кустарники и деревья в саду
24 августаОптимальный период для выкапывания различных корнеплодов, молодого лука и чеснока. Свободное время можно посвятить опрыскиванию листвы растений от различных заболеваний. Важно внести минеральные удобрения под корень
Запрещены абсолютно все манипуляции с корнями. Избыточный полив. Не стоит пересаживать саженцы
25 августаВажный день для посева любых цветов в саду, особенно ароматной зелени и скороспелых овощей. Советуем также пересаживать ягодные кусты и луковичные цветы. Оставшееся время уделяем обработке почвы: перекапываем, рыхлим грядки
Запрещены абсолютно все манипуляции с корнями растений. Нельзя пересаживать и пикировать. Не советуем увлажнять овощные культуры
26 августаРегулярный сбор лекарственных и ароматных трав. Рекомендуем провести повторные посевы редиса и укропа. Наступило оптимальное время для посадки грибницы. Проведите формирующую обрезку ягодных кустарников
Запрещены прищипка и пикирование
27 августаУдалите поросль. Рекомендуем провести мероприятия по борьбе с различными болезнями, обработав всю листву. Советуем также пересаживать плодовые деревья, ягодные кустарники и луковичные цветы
Избыточный полив. Не советуем пасынковать и прививать растения. Не обрезайте кустарники и деревья в саду
28 августаБлагоприятна формирующая обрезка. Важно в этот день собрать посевной материал. Успешен подзимний посев скороспелых овощей и трав. Заканчивается посадка озимого чеснока
Запрещены прищипка и пикирование молодых саженцев
29 августаПодзимний посев сельдерея и ароматной зелени. Наводите чистоту на территории. Борьба с вредителями — самая важная задача в этот день перед началом сезона дождей. Увлажняйте и подкармливайте различные культуры органикой
Избыточный полив различных культур. Запрещены прищипка и пикирование растений
30 августаРекомендуем копать картофель и различные корнеплоды. Оставшееся время днем бороним и мульчируем грядки. Лучше всего заняться благоустройством сада
Избыточный полив цветочных культур
31 августаСбор урожая. Оставшееся время вечером уделяем обработке земли в саду: перекапываем, рыхлим грядки. Можно провести работы по пересадке плодовых кустарников, а также рекомендуем заняться размножением многолетних декоративных культур и рассадить их в цветнике. Вечер посвятите переработке созревших плодов
Запрещены прищипка и пикирование растений. Любая работа с садовым инвентарем

Советы тем, кто сажает в августе

В этом разделе опишем важную информацию, которая поможет вам не допустить грубых ошибок в этот летний месяц.

1. Сажать только скороспелые сорта. «В августе можно посеять то, что уже переросло. В основном зелень, что позволит получить новую порцию микроэлементов в рационе питания», — объясняет эксперт Галина Гордеева.

2. Необходимый уход за огурцами. В августе некоторые посадки огурцов заканчивают плодоношение, но уход за ними продолжается. Важно сделать еще одну подкормку раствором коровяка с добавлением на одно ведро раствора 30 г суперфосфата.

3. Своевременная защита растений. «В этот период очень активны вредители и появляются различные бактериальные болезни. Стоит учитывать, что уже идет активное созревание плодов, поэтому необходимо проводить обязательную обработку биологическими препаратами: настоем золы, чеснока, лука или молочной сывороткой, биопестицидами», — рассказала Галина Гордеева.

4. Прищипка томатов. Высокорослым видам советуем сделать аккуратную прищипку верхушек и удалить лишние соцветия, чтобы плоды помидоров быстрее созревали.

5. Постоянное орошение. «Главное в августе — не переливать различные культуры, что может повлечь вторичный рост растений, они могут не перезимовать», — советует эксперт Галина Гордеева.

6. Благоприятное время для прививки плодовых деревьев и кустарников. Для этого нужно выбрать на стволе аккуратные нижние ветви, концы которых привить в выбранное место ствола или ветви. В месте будущей прививки снизу вверх снять срезом небольшой участок коры с тонким слоем древесины, заканчивая срез полулунным разрезом. Далее соединить и скрепить прививку, затем обвязать и бережно замазать весь участок садовым варом.

7. Победа над одуванчиками и другими сорняками. Существует простой способ, который поможет вам не только очистить огород от сорняков, но и через некоторое время даст порцию мульчи. Нужен всего лишь один компонент — опилки. Пока они свежие, они интенсивно забирают из почвы азот. Советуем засыпать опилками междурядья равномерным слоем от 10—15 см. Все сорняки уничтожатся под ними, за осень и зиму опилки с травой перегниют.

8. Правильный сбор урожая. Все овощи, фрукты и ягоды, даже если они предназначены для переработки и на консервацию, советуем собирать только в сухую погоду. Плоды, убранные в дождь, хуже хранятся и могут быстро сгнить.

Женщина собирает сочные помидоры.
Источник: Shutterstock

Чек-лист садоводу: что можно посадить в августе

В таблице ниже представлен список различных садовых культур, которые можно культивировать в заключительный летний период.

НазваниеВремя созреванияМесто для посадкиУсловия посадки
Гвоздика турецкая45—60 днейСолнечный участок в цветникеЛегкий, рыхлый и питательный суглинок
Мускари35—45 днейСолнечный участок или полутеньЛюбая среднеудобренная земля
Морковь35—55 днейСолнечная грядка в огородеРыхлая и плодородная почва
Свекла45—50 днейХорошо освещенная грядка в огородеРыхлая и питательная земля
Базилик40—50 днейСолнечное место в течение всего дняЛегкая и питательная земля
Укроп40—50 днейСолнечное место в течение всего дняДренированная и плодородная земля
Петрушка35—45 днейСолнечное место в течение всего дняЛегкая, рыхлая, плодородная, несырая почва
Листовой салат35—40 днейСолнечное место в течение всего дняЛегкая и плодородная земля
Шпинат35—45 днейСолнечное место в течение всего дняЛегкая и плодородная земля
Рукола35—45 днейСолнечное место в течение всего дняЛегкая и плодородная земля
Черная смородинаБудет развиваться только в следующих сезонахСолнечный участок в течение всего дняЛегкая, рыхлая и питательная земля
Малина
Будет развиваться только в следующих сезонах
Солнечный участок в течение всего дня
Легкая, рыхлая и питательная земля

Автор: Регина Миндубаева

Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии

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