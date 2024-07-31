Что можно посадить в августе: месяц сбора вкусных плодов

|Дата
|Можно
|Нельзя
|1 августа
|Оптимальный период для борьбы с вредителями и болезнями. Можно провести посадку, пересадку, деление многолетних цветов. Рассаживайте усы клубники
|Запрещено пикировать саженцы
|2 августа
|Убирайте урожай созревших фруктов и ягод. Советуем подкормить цветы минеральными удобрениями. Занимайтесь посадкой плодовых кустарников, а также делением многолетников
|Запрещен избыточный полив. Нельзя перекапывать почву в саду
|3 августа
|В саду советуем провести все возможные мероприятия по защите всех овощных растений в огороде: аккуратно опрыскивайте посадки по листве, делайте формирующую обрезку. Рекомендуем собирать урожай сочных ягод и фруктов
|Не рыхлите почву. Запрещено работать с корнями растений. Нельзя увлажнять овощные посадки
|4 августа
|Новолуние. Плохой период для различных садово-огородных работ. Отдохните и начните планировать мероприятия на осенние месяцы
|Любая работа с садовыми инструментами. Запрещено обрезать овощные посадки
|5 августа
|Днем лучше проверить и подготовить хранилища для закладки нового овощного урожая. Рекомендуем собирать созревшие плоды в огороде
|Запрещено удалять и укорачивать побеги деревьев
|6 августа
|Можно внести основные минеральные удобрения, также подготовить землю к новым посадкам. Лучше пересаживать овощные растения и любые деревья. Рекомендуем собирать семена. Стоит умеренно увлажнить все посадки
|Запрещено удалять и укорачивать побеги кустарников. Избыточный полив
|7 августа
|Благоприятно сажать семена, пересаживать и ухаживать за цветами, в том числе добавлять в цветник различные минеральные удобрения. Лучше всего обрабатывать грунт на грядках, мульчировать и полоть. Убирайте урожай созревших фруктов и ягод
|Запрещено обрезать растения. Избыточный полив
|8 августа
|Советуем копать картофель. Оставшееся время днем уделяем обработке грунта
|Запрещено пересаживать ягодные кустарники. Не стоит обрезать сухие ветки деревьев
|9 августа
|Благоприятно заниматься урожаем. Можно посадить грибницу для разведения грибов. И советуем сажать пряную зелень. Вечер посвятите переработке ягод и фруктов
|Запрещено прививать и обрезать плодовые деревья и кустарники. Не стоит работать с корнями различных растений
|10 августа
|Наводите чистоту на садовой территории. Борьба с болезнями сада и огорода — самая важная задача этого дня. Увлажняйте и подкармливайте различные растения органикой
|Запрещено удалять и укорачивать побеги. Избыточный полив овощных посадок
|11 августа
|Оптимальный период для выкапывания корнеплодов, молодого лука и чеснока. Рекомендуем орошать все овощные посадки дождеванием
|Запрещено убирать растения. Не стоит обрезать и пикировать деревья
|12 августа
|Лучший момент для умеренного увлажнения всех культур. Уничтожайте вредителей в почве. Советуем сделать участки для посадки различных грибов, а также провести обработку земляники и клубники. Можно собрать семена цветов
|Нельзя укоренять молодые растения
|13 августа
|Обрабатываем грунт: перекапываем, рыхлим, бороним и мульчируем посадки. Убираем урожай созревших фруктов и ягод
|Не рекомендуем окулировать виноград и декоративные растения
|14 августа
|Благоприятно сажать семена, пересаживать и ухаживать за цветами. Советуем обрабатывать землю на грядках, также рыхлить, мульчировать посадки и полоть
|Запрещено обрезать деревья и кустарники
|15 августа
|Можно сажать и пересаживать различные культуры в саду. Продолжайте сбор плодов в теплице, а также ароматной зелени на стол. Заготавливайте посевной материал на будущий год
|Запрещено убирать листву. Не стоит окулировать плодовые деревья
|16 августа
|Посвятите время огороду. На свободных грядках перекопайте грунт и замульчируйте. Рекомендуем провести мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями. Можно посадить грибницу для разведения грибов, советуем сажать пряную зелень. Вечер посвятите переработке ягод и фруктов
|Не рекомендуем окулировать различные культуры. Избыточный полив овощных посадок
|17 августа
|Рекомендуем проводить орошение в цветнике и огороде дождеванием. Оптимальный день для посева. Советуем также пересаживать ягодные кустарники и луковичные цветы. Оставшееся время уделяем обработке грунта: рыхлим, бороним. Сбор созревших плодов, также можно регулярно собирать семена
|Запрещено убирать территорию
|18 августа
|Рекомендуем копать картофель. Оставшееся время днем уделяем обработке грунта: бороним и мульчируем посадки. Свободное время можно посвятить опрыскиванию листвы растений от различных заболеваний
|Не советуем пасынковать и прививать растения. Не обрезайте кустарники и деревья в саду
|19 августа
|Полнолуние. Советуем сегодня отдохнуть и построить планы на будущее. Оставшееся время вечером уделяем обработке грунта в огороде: перекапываем, рыхлим грядки. Можно провести окуривание всех посадок от вредителей
|Все важные процессы, связанные с молодыми посадками. Особенно запрещено пасынковать и пикировать саженцы
|20 августа
|Лучше провести опрыскивание посадок от болезней. Советуем прополоть все свободные участки от сорных трав. Сбор ягод, фруктов и корнеплодов, также можно собрать цветочные семена для будущего года
|Не советуем пасынковать и прививать растения. Не обрезайте кустарники и деревья в саду
|21 августа
|Советуем заняться определенными земельными работами, уделяя повышенное внимание обработке свободных грядок в огороде и мест в цветнике, следует их подготовить к осени и зиме. Лучше всего в этот день прополоть землю от сорняков. Можно собрать плоды в теплице, фрукты, ягоды и виноград
|Запрещена химическая обработка. Не советуем пасынковать и прививать декоративные культуры. Не обрезайте томатные посадки
|22 августа
|Нужно убрать территорию и прополоть весь участок от сорняков. Советуем внести основные минеральные удобрения, также подготовить землю к новым посадкам. Важно в этот день пересаживать растения и любые плодовые деревья
|Запрещено обрезать растения и работать с корнями. Избыточный полив посадок в огороде. Нельзя рыхлить землю
|23 августа
|Важно сделать корневую органическую подкормку для овощных культур. Наводите чистоту на территории. Опрыскивание листвы многолетников от болезней — самая важная задача в этот период перед началом осени. Увлажнение растений можно провести дождеванием
|Не советуем пасынковать и прививать растения. Не обрезайте кустарники и деревья в саду
|24 августа
|Оптимальный период для выкапывания различных корнеплодов, молодого лука и чеснока. Свободное время можно посвятить опрыскиванию листвы растений от различных заболеваний. Важно внести минеральные удобрения под корень
|Запрещены абсолютно все манипуляции с корнями. Избыточный полив. Не стоит пересаживать саженцы
|25 августа
|Важный день для посева любых цветов в саду, особенно ароматной зелени и скороспелых овощей. Советуем также пересаживать ягодные кусты и луковичные цветы. Оставшееся время уделяем обработке почвы: перекапываем, рыхлим грядки
|Запрещены абсолютно все манипуляции с корнями растений. Нельзя пересаживать и пикировать. Не советуем увлажнять овощные культуры
|26 августа
|Регулярный сбор лекарственных и ароматных трав. Рекомендуем провести повторные посевы редиса и укропа. Наступило оптимальное время для посадки грибницы. Проведите формирующую обрезку ягодных кустарников
|Запрещены прищипка и пикирование
|27 августа
|Удалите поросль. Рекомендуем провести мероприятия по борьбе с различными болезнями, обработав всю листву. Советуем также пересаживать плодовые деревья, ягодные кустарники и луковичные цветы
|Избыточный полив. Не советуем пасынковать и прививать растения. Не обрезайте кустарники и деревья в саду
|28 августа
|Благоприятна формирующая обрезка. Важно в этот день собрать посевной материал. Успешен подзимний посев скороспелых овощей и трав. Заканчивается посадка озимого чеснока
|Запрещены прищипка и пикирование молодых саженцев
|29 августа
|Подзимний посев сельдерея и ароматной зелени. Наводите чистоту на территории. Борьба с вредителями — самая важная задача в этот день перед началом сезона дождей. Увлажняйте и подкармливайте различные культуры органикой
|Избыточный полив различных культур. Запрещены прищипка и пикирование растений
|30 августа
|Рекомендуем копать картофель и различные корнеплоды. Оставшееся время днем бороним и мульчируем грядки. Лучше всего заняться благоустройством сада
|Избыточный полив цветочных культур
|31 августа
|Сбор урожая. Оставшееся время вечером уделяем обработке земли в саду: перекапываем, рыхлим грядки. Можно провести работы по пересадке плодовых кустарников, а также рекомендуем заняться размножением многолетних декоративных культур и рассадить их в цветнике. Вечер посвятите переработке созревших плодов
|Запрещены прищипка и пикирование растений. Любая работа с садовым инвентарем