Гидрометцентр спрогнозировал погоду в России на август

Август теплее обычного будет в Северо-Западном федеральном округе, включая Мурманскую область, Карелию, север Ленинградской области, Архангельскую область и восток Коми. Также температура выше нормы ожидается на севере Урала в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также на юге Западной Сибири в Омской, Томской и Новосибирской областях. Существенно теплее будет и в Приморском крае.
Напротив, температуру ниже нормы стоит ждать только в северной и центральной Якутии.
Что касается осадков, то Вильфанд спрогнозировал их дефицит на юге европейской части России, включая запад Краснодарского края, Волгоградскую, Астраханскую области и практически весь Северо-Кавказский федеральный округ, включая Ставрополье. Мало осадков ожидается также в южных частях Приволжского федерального округа (Саратовская, Самарская, Оренбургская области и Республика Башкортостан) и южного Урала (Челябинская и Курганская области). Сухо будет в Омской и частично в Новосибирской областях.
Наоборот, избыток осадков ожидается в северной части Красноярского края, на северо-востоке Якутии, на Чукотке, в Магаданской области и южной части Приморского края.
На остальной территории количество осадков будет соответствовать норме.
Кстати, их недостаток на юге России в августе метеоролог считает благоприятным, так как это способствует уборке озимых и ранних яровых культур.