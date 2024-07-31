Скручиваются листья у помидоров: почему это происходит и что делать

Это травянистое растение относится к семейству пасленовых. Томатные плоды с точки зрения ботаники — это ягоды. Родина помидоров — Южная Америка. Современные сорта этого теплолюбивого растения гораздо более приспособлены к перепадам температуры и влажности, чем их предшественники. Но особенности во время развития есть и у них. Одна из важных проблем — это скручивание листьев у помидоров. Причины могут быть различные: от безобидной нехватки влаги до серьезных болезней.
Правила выращивания томатов
Есть несколько особенностей развития помидоров, которые нужно знать для получения хорошего урожая. Далее расскажем об агротехнике томатов.
|Подготовка семенного материала
|Для проверки на всхожесть домашних семян их нужно поместить на 15 мин в солевой раствор (1 ст. л. на 1 стакан). Всплывшие экземпляры нужно удалить, а оставшиеся на дне можно сажать. Посадочный материал обрабатывают марганцовкой (1%-й раствор) в течение 30 мин или 3%-м раствором перекиси водорода, нагретым до +45 °C, в течение 8 мин. Можно заранее немного прорастить семена во влажной марле
|Посев
|Землю проливают кипятком. Семена чуть-чуть вдавливают в грунт. Почву увлажняют водой из пульверизатора. Емкость закрывают пленкой, ставят на 5—7 дней в теплое место. После появления ростков полиэтилен убирают, а рассаду ставят на солнце
|Закаливание
|Семена перед посадкой ставят в холодильник на ночь, утром достают, вечером снова оставляют в холодильнике. На второй раз семена готовы к посадке. Молодую рассаду тоже закаливают. Сначала по несколько часов проветривают комнату, постепенно понижая температуру до +13…+15 °C. Когда на улице станет теплее, растения выносят на открытый воздух. К моменту посадки саженцы должны полностью привыкнуть к новым условиям
|Освещение
|Рассаду нужно постепенно приучать к прямому солнцу. Для этого во время закаливания сначала нужно притенять саженцы, далее следует постепенно оставлять их на солнечном месте
|Температура
|Для появления всходов нужно выдерживать температуру около +22…+25 °C. Потом их помещают на неделю в холод (+16 °C днем, +12 °C ночью). Затем повышают температуру до +20 °C. После этого начинают постепенно выносить рассаду на улицу для закаливания
|Полив
|Растения поливают водой комнатной температуры. Периодичность полива нужно смотреть по высыханию земли. В стаканчиках для рассады должны быть предусмотрены дренажные отверстия. Поливают взрослые растения ранним утром или поздним вечером теплой дождевой водой. Льют под корень, чтобы влага не попала на листья. До образования плодов помидоры поливают раз в 8—10 дней. Во время завязи количество поливов поднимают до двух раз в неделю
|Подкормка
|Нужна для питания рассады и взрослых растений в разные периоды развития. Для томатов важны разные химические элементы, например азот, калий и фосфор. Первый — в период роста, второй — при образовании плодов и для поддержки корневой системы, а третий — рассаде и растениям сразу после высадки в землю
|Влажность воздуха
|Для рассады нужна влажность около 75%. Для завязывания плодов — 80%. А для роста и развития — 60—70%
|Пикировка
|Для этой процедуры ростки пересаживают в отдельные большие стаканчики. В процессе прищипывают центральный корень
|Регуляторы роста
|Помогут при вытягивании рассады, саженцы становятся толще и мощнее
Почему могут скручиваться листья помидоров
Причин этого явления несколько: от высокой температуры до вредителей. Если у ваших томатов скручиваются листья, нужно смотреть на направление (вверх или вниз) и периодичность, например только утром и днем.
У разных видов помидоров различается корневая система, срок созревания. Они по-разному реагируют на введение питательных веществ и своеобразие окружающей среды.
Слишком высокая температура (от +35 °C) может стать причиной скручивания листьев. В этом случае помидоры в открытом грунте нужно притенять, а тепличным дать больше сквозняка за счет проветривания.
При слишком низкой ночной температуре (резкое похолодание, заморозки) листья томатов могут загибаться. Чтобы решить эту проблему, нужно подкормить растения калийным удобрением. Оно повысит сопротивляемость помидоров непогоде.
Влиять на листья растения может избыток и недостаток влаги в равной мере.
Дефицит влаги. При недостатке влаги листья томатов закручиваются вниз. Важно, чтобы грунт возле растений был не мокрый, а влажный.
Избыток влаги. Кончики листьев закручиваются наверх. Нужно прорыхлить землю возле кустов, чтобы проверить влажность. Если земля рассыпается, то пришло время полива.
5. Неправильная подкормка
В этом случае на состояние томатов влияют удобрения. Важно соблюдать баланс между подкормками и их отсутствием.
Недостаток удобрений. Когда помидорам не хватает полезных веществ, это понятно по его виду. Часто сворачивается не весь лист, а края с подсыханием или краевым ожогом.
При недостатке фосфора листья, кроме скручивания, приобретают фиолетовую окраску. При нехватке цинка становятся хрупким. При недостатке бора светлеют. Дефицит меди и серы вынуждает растение скрутить листья в трубочку. Недостаток кальция влияет на жилки листовой пластины (они белеют). При недостатке железа листья желтеют.
Избыток удобрений. При избытке азота верхние листья сворачиваются трубочкой, нижние большие листья остаются прежними.
Для исправления ситуации перестают вносить в почву органические удобрения, подкармливают томаты только золой или калием. Фиолетовый ствол и листья растения, подвернутые края указывают на избыток цинка. От превышения дозы марганца листья томатов сворачиваются, становятся ярко-зелеными и морщинистыми.
При посадке растений в землю томаты несколько дней привыкают к новому месту. В этот период у них могут слегка скручиваться листья. Еще это может произойти при повреждении корневой системы. В качестве помощи используют стимуляторы роста корней.
7. Неправильное пасынкование
Листья могут скручиваться при отказе в проведении этой процедуры. Томату будет тяжело, он начнет ветвиться, заросли помидоров станут густыми. Все силы растения уйдут на рост листьев, поэтому плоды будут мелкими.
Чтобы понять, что происходит с помидорами, достаточно обратить внимание на их внешний вид. Обычно это или разные виды пятнистостей, или грибковые заболевания, или бактериальный рак.
При появлении тли (это маленькие зеленые насекомые) сворачиваются верхние листья помидоров. Нижние реагируют на белокрылку и паутинного клеща, а затем и вовсе увядают и засыхают.
Причины скручивания листьев у помидоров в зависимости от места выращивания
На разных этапах вегетации томаты могут начать скручивать листья. Рассмотрим подробнее каждый этап выращивания.
Саженцы могут развиваться неравномерно: продольные жилки быстрее листа. От этого лист искореживается, но постепенно все придет в норму.
Остальные причины, как у взрослых растений: от высокой температуры до вредителей.
После посадки в открытый грунт
«Скручивание листьев у томатов — это способ защититься от засухи или, наоборот, от перелива. Вы, наверное, знаете, что листья дышат и испаряют влагу через испарительные органы (устьица). У томатов устьица располагаются на обеих сторонах листа, но с нижней стороны их почти в два раза больше. Когда растения перелиты, влаги слишком много, лист скручивается лодочкой, чтобы максимально раскрыть устьица и испарить (транспирировать) воду. Когда излишек будет сброшен, лист примет обычную форму. Соответственно, в засуху, при недостатке влаги устьица закрываются, чтобы сохранить воду. Для защиты от транспирации лист заворачивается в обратную сторону, чтобы испарительные органы были прикрыты», — рассказывает эксперт Оксана Артеменко, автор блога «Сибирский сад».
Еще помидоры реагируют на болезни, вредителей, количество подкормок и холод.
Здесь растениям может не хватать света, быть слишком жарко, не хватать влаги и удобрений. Все это влияет на внешний вид томатов.
Что делать, если листья томатов скручиваются
Ниже приведен перечень проблем и их решений при свертываемости помидорного листа.
|Причина
|Что делать
|Слишком высокая температура
|Держать двери и форточки открытыми. Притенять теплицу снаружи. Можно установить вентилятор в теплицу
|Слишком низкая температура
|Закрывать теплицу, оставив форточку для проветривания. Подкормить калийным удобрением
|Недостаточный или избыточный полив
|Следить за состоянием грунта. Он должен быть рассыпчатым и умеренно влажным
|Вредители
|Клеевые ловушки, препараты «Актара» и «Фуфанон» от белокрылки, «Искра» и «Протеус» от тли, «Борнео» и «Оберон Рапид» от паутинного клеща
|Болезни
|Важно точно определить заболевание. Удалить больное растение. Обработать посадки такими фунгицидами, как «Фитоспорин-М», «Триходерма вериде»
|Нехватка или избыток подкормки
|Подкормить недостающим элементом или перестать вносить удобрения на три недели. Если есть избыток азота, советуем добавить опилки
|Повреждение корней
|Использовать препарат для наращивания корневой массы и иммунитета
|Неправильное пасынкование
|Удалить лишние пасынки на томатах заранее
Памятка для садовода: что делать, если скручиваются листья у помидоров
Не стоит паниковать при обнаружении скрученных томатных листьев. Проблема не всегда в болезни и вредителях, часто это просто реакция на внешние условия.
Как можно помочь посадкам томатов:
1. Внимательно осмотреть растение и окружающее пространство. Важны различные факторы: цвет стебля и листьев, наличие пятен или налета, насекомые, влажность почвы, наличие пасынков, недавняя пересадка.
2. Исправить ситуацию: увлажнить или сократить полив, обработать от насекомых или болезней, удалить пасынки, подкормить томат или прекратить чрезмерно удобрять, применить препараты для роста и развития, отрегулировать температуру в теплице, притенять растения при избыточном солнце.
Эксперт: Оксана Артеменко, автор блога «Сибирский сад»