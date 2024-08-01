Как лесные пожары вызывают огненные облака и торнадо
Огненные бури в скором времени станут распространенным явлением.
Огненные бури в скором времени станут распространенным явлением.
Лесные пожары порождают целые погодные системы. Так, например, из-за них образуются пирокумулоимбусные облака, которые НАСА назвало «огнедышащим драконом из облаков» за молнии, которые они бросают на Землю. Эти вспышки способствуют распространению пламени и иногда даже появлению огненных торнадо.
Огненные бури образуются в результате конвективного процесса, при котором тепло стремится вверх. Когда столб влажного воздуха нагревается над пожаром и становится очень горячим. Он устремляется в атмосферу, где охлаждается и конденсируется в капли, создавая огненные облака сероватого или коричневого цвета из-за пепла, дыма и твердых частиц.
Вершины огненных облаков, называемых пирокумулусными, могут достигать 9 километров в высоту. Они поднимаются в нижние слои стратосферы, образуя еще более крупные пирокумулоно-дождевые облака.
Эти облака, похожие на грозовые, остаются привязанными к огню, который их породил. Они выбрасывают угли и порождают молнии, которые подпитывают огонь.
Огненные торнадо образуются в тот момент, когда восходящий поток закручивает и растягивает воздух над пожаром. Эти огненные вихри, как правило, существуют всего лишь несколько минут и достигают 45 метров в высоту. Однако при скорости ветра в 225 километров в час они могут нанести серьезный ущерб.
Из-за изменений климата пожары стали более крупными и интенсивными. Поэтому ученые полагают, что стоит ожидать увеличения количества огненных бурь.
Ранее были развенчаны популярные мифы о пожарах.
Анна Морозова