09:07 (мск), источник: ТАСС

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

СИДНЕЙ, 31 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в районе островного государства Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: Reuters

По его данным, эпицентр располагался в 82 км к северо-востоку от города Левука, где проживают порядка 8,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 600 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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