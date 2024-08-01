У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7
СИДНЕЙ, 31 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в районе островного государства Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
СИДНЕЙ, 31 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в районе островного государства Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 82 км к северо-востоку от города Левука, где проживают порядка 8,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 600 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.