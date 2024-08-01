05:38 (мск), источник: Известия

В Гидрометцентре спрогнозировали дождь и до +22 градусов в Москве 1 августа

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до +22 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 1 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 84% 757 мм рт. ст. +31°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +20 до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем прогнозируют от +18 до +23 градусов, ночью температура может снизиться до +10.

Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с, при грозовых условиях возможны порывы ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 737−738 мм ртутного столба.

Накануне, 31 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в водоемах Москвы и Московской области постепенно снижается температура воды. По словам метеоролога, сейчас температура воды в столичных водоемах — около +20 градусов.

30 июля синоптик, специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что ожидаются сильные магнитные бури, которые накроют Землю с 30 июля по 1 августа.

Ранее, 29 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» заявила, что в течение всей недели с 29 июля по 4 августа жители Москвы будут сталкиваться с небольшими и умеренными дождями. По ее словам, погода, вероятно, улучшится в воскресенье, а на следующей неделе дождей будет меньше и температура воздуха вновь преодолеет отметку в +25 градусов в дневные часы.

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