В Гидрометцентре спрогнозировали дождь и до +22 градусов в Москве 1 августа

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +20 до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.
В Московской области днем прогнозируют от +18 до +23 градусов, ночью температура может снизиться до +10.
Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с, при грозовых условиях возможны порывы ветра до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 737−738 мм ртутного столба.
Накануне, 31 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в водоемах Москвы и Московской области постепенно снижается температура воды. По словам метеоролога, сейчас температура воды в столичных водоемах — около +20 градусов.
30 июля синоптик, специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что ожидаются сильные магнитные бури, которые накроют Землю с 30 июля по 1 августа.
Ранее, 29 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» заявила, что в течение всей недели с 29 июля по 4 августа жители Москвы будут сталкиваться с небольшими и умеренными дождями. По ее словам, погода, вероятно, улучшится в воскресенье, а на следующей неделе дождей будет меньше и температура воздуха вновь преодолеет отметку в +25 градусов в дневные часы.