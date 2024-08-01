Народные приметы на 2 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 2 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 2 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Ежегодно 2 августа православная церковь отмечает Ильин день, или День Илии Пророка. Согласно легендам, Илия предсказал засуху еврейскому народу, а через три года вызвал дождь. Тогда люди уверовали, увидев настоящее чудо.
С Ильиным днем связано множество мифологических примет, а также запретов на проведение определенных действий. Рассказываем, что можно и нельзя делать 2 августа 2024 года и на что обратить внимание, чтобы предсказать погоду.
В народе считается, что в День Илии Пророка следует ожидать ливни и грозы, а вот хорошая и ясная погода 2 августа удивляла. Вот какие приметы погоды связаны с этой датой.
В Ильин день принято просить о семейном благополучии. Так, женщины молились о супружестве и детях. Также каждый верующий надевал красную одежду и в ней ходил в церковь 2 августа. Он молил Илью о спасении своего дома. Принято говорить следующие слова: «Свеча дома горела, да не догорела, в храм Божий попала, перед Ильей стала. Пусть же тут горит — дом от всех напастей защитит. Илья ей поможет, как сможет».
Обязательно нужно тепло встретить любого гостя и путника. Прогнать его считается дурной приметой. А пригласить на шумное застолье друзей и родственников — проявить уважение к Святому Илию и достойно почтить его память. А если этого не сделать, Илия может обрушить свой гнев.
Наши предки верили, что нужно обязательно помыться под дождем в Ильин день и хорошо промыть глаза, чтобы избежать сглаза и ясно видеть.
С Ильиным днем связано множество запрещающих примет.
2 августа нельзя работать, так как можно навлечь на себя гнев Илии. Из-за этого появятся боли в суставах. Если ухаживать за урожаем в этот день и собирать сено, то все сгорит. Однако убраться в доме необходимо, так как где есть грязь и беспорядок, там легко удержаться нечисти.
Единственные, на кого запрет на работу не распространялся, — это пасечники, которые могли чистить ульи, не боясь гнева святого. «Богу на свечку» — так они объясняли свою работу.
Нельзя любоваться на себя в зеркало, так как, согласно поверьям, можно лишиться сил. Особенно это касается стариков и больных. Не рекомендуется и хвастаться своими успехами. Кто ослушается, у того начнутся проблемы с финансами и отношениями.
Согласно народным приметам, вся злая сущность возвращается в водоемы, поэтому запрещено купаться. Беззаботных людей, что войдут в водоем, русалки и водяные утянут на дно, а Илия может направить молнию и убить ей купающегося.
Дело в том, что молниями Святой пытается истребить нечисть, и он не разбирает, в кого попадает.
Нельзя впускать в свой дом бродячих кошек и собак, так как вместе с ними придут горести и несчастья. Не выгоняйте домашних животных — в них могут вселиться злые духи.
Анна Морозова