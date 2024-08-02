13:09 (мск), источник: Погода Mail

​​​​​​​Народные приметы на 3 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 3 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Согласно народному календарю, 3 августа наступает Онуфрий Молчаливый, также этот день называют Безмолвник или Молчальник. Дата связана с различными правилами и запретами, соблюдение которых поможет отвести беду от семьи и привлечь удачу в дом.

Рассказываем, что можно и нельзя делать 3 августа 2024 года и какие погодные приметы связаны с этим днем.

Приметы погоды 3 августа

В Онуфриев день наблюдайте за светлячками и домашними гусями. Если первых хорошо видно, то осень наступит еще нескоро, а если вторые рвутся в небо, осень придет рано.

Если целый день идут дожди с грозами — ждите града. Также о нем расскажет непрерывный гром.

Мокрая дорога с утра и стелящийся по низинам туман предвещают наступление тепла.

Наши предки верили, что холодная ночь говорит о наступлении ранней и морозной зиме. А вот услышать лай собаки в этот день — к теплой погоде с декабря по март.

Что можно делать 3 августа

В Онуфриев день в народе женщины собирали яблоки и шептали над ними заговор, чтобы супруг забыл дорогу к любовнице. Затем его тайком поили этим «зельем».

До восхода солнца в этот день раньше собирали воду из родников в чаще леса. Считалось, что в Онуфриев день она обретала целительную силу.

3 августа рекомендуется стричь волосы. Это укрепит их и улучшит состояние. Изменение прически в этот день принесет удачу и положительные перемены в жизни.

Также Онуфриев день пытались проводить в молчании. Считалось, что таким образом в жизнь не придут беды и несчастья. Говорить разрешалось только при необходимости.

Согласно народным приметам, день является благоприятным для практически для любых начинаний. Поэтому стоит уделить время учебе, работе и освоению новой профессии и попробовать себя в другой сфере.

Что запрещено делать 3 августа

3 августа люди старались придерживаться определенных правил, чтобы не навлечь на себя проблемы и ссоры.

  • Не пользуйтесь или с осторожностью берите острые предметы. По поверью, рана будет заживать долго.
  • Нельзя ругаться. Считается, что ссора с человеком в этот день затянется надолго. Также конфликт принесет неудачу.
  • Не пускайте гостей в дом 3 августа. Кто ослушается, будет хлопотать всю неделю. Однако если люди вам приятны, стоит пригласить их. Это считается хорошей приметой.
  • Запрещено есть яблоки в сыром виде. Говорят, что этот фрукт может привести к проблемам с желудками.
  • Не стоит оставлять двери открытыми, так как через них «убежит» счастье.
  • Не надевайте чужие вещи, так как можно принять на себя судьбу владельца.
  • Нельзя устраивать свадьбы. Брак принесет ссоры и недоразумения в семейную жизнь.
  • Нельзя купаться в этот день. Наши предки верили, что Водяной утопит купающегося.
  • До обеда не стоит ходить в лес и поле. Считается, что это к болезни.

Анна Морозова

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