Народные приметы на 3 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 3 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 3 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Согласно народному календарю, 3 августа наступает Онуфрий Молчаливый, также этот день называют Безмолвник или Молчальник. Дата связана с различными правилами и запретами, соблюдение которых поможет отвести беду от семьи и привлечь удачу в дом.
Рассказываем, что можно и нельзя делать 3 августа 2024 года и какие погодные приметы связаны с этим днем.
В Онуфриев день наблюдайте за светлячками и домашними гусями. Если первых хорошо видно, то осень наступит еще нескоро, а если вторые рвутся в небо, осень придет рано.
Если целый день идут дожди с грозами — ждите града. Также о нем расскажет непрерывный гром.
Мокрая дорога с утра и стелящийся по низинам туман предвещают наступление тепла.
Наши предки верили, что холодная ночь говорит о наступлении ранней и морозной зиме. А вот услышать лай собаки в этот день — к теплой погоде с декабря по март.
В Онуфриев день в народе женщины собирали яблоки и шептали над ними заговор, чтобы супруг забыл дорогу к любовнице. Затем его тайком поили этим «зельем».
До восхода солнца в этот день раньше собирали воду из родников в чаще леса. Считалось, что в Онуфриев день она обретала целительную силу.
3 августа рекомендуется стричь волосы. Это укрепит их и улучшит состояние. Изменение прически в этот день принесет удачу и положительные перемены в жизни.
Также Онуфриев день пытались проводить в молчании. Считалось, что таким образом в жизнь не придут беды и несчастья. Говорить разрешалось только при необходимости.
Согласно народным приметам, день является благоприятным для практически для любых начинаний. Поэтому стоит уделить время учебе, работе и освоению новой профессии и попробовать себя в другой сфере.
3 августа люди старались придерживаться определенных правил, чтобы не навлечь на себя проблемы и ссоры.
Анна Морозова