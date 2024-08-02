08:21 (мск), источник: ТАСС

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1

РИМ, 1 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 84% 757 мм рт. ст. +27°

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 8 км к юго-востоку от коммуны Лонгобукко с населением около 2,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 18 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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