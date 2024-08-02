Синоптики спрогнозировали грозу и потепление до +23 градусов в Москве 2 августа

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.
В Московской области днем прогнозируют от +19 до +24 градусов, ночью температура может снизиться до +10.
Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление составит 738−740 мм ртутного столба.
Ранее, 31 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в водоемах Москвы и Московской области постепенно начала снижаться температура воды. По его словам, на данный момент температура воды в столичных водоемах составляет примерно +20 градусов.
До этого, 29 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» заявила, что в течение всей недели с 29 июля по 4 августа москвичи будут сталкиваться с небольшими и умеренными дождями. По ее словам, погода, скорее всего, улучшится в воскресенье, а на следующей неделе дождей будет меньше и температура воздуха вновь преодолеет отметку в +25 градусов в дневные часы.