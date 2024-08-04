Народные приметы на 5 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 5 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 5 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
На Руси 5 августа отмечали день Трофима Бессонника. Во время гонений христиан при императоре Диоклетиане на рубеже третьего и четвертого веков его вместе с Феофилом и 13 мучениками подвергли жестоким пыткам. Им перебили голени и бросили в огонь, однако они вышли из пламени невредимыми и еще больше прославляли Христа. Тогда язычники обезглавили их.
Рассказываем, какие народные приметы связаны с 5 августа 2024 года.
С 5 августа связаны следующие погодные приметы:
День Трофима в народе называют просто Бессонником. Это связано с тем, что по приметам долго спать в эту дату нельзя, так как в самом разгаре сбор урожая. Поэтому наши предки рано вставали и начинали работы в полях и огородах.
На Руси хозяйки 5 августа гадали. Они пекли пирожки с малиной и калиной, перемешивали и раздавали их своим гостям. Все, кому попадались сладкие пирожки, радовались, так как это говорит о том, что их любовь будет взаимной. А если начинка кислая, то чувства будут безответными.
А еще ели малину в чистом виде, чтобы любовь была взаимная.
Раньше верили, что на день Трофима Бессонника всем, кто в полдень оказался на улице в солнечную погоду, надо спрятаться в тень. Считалось, что в это время летают Полудницы — злые духи полей. Эти существа могут наслать солнечный удар на человека и даже убить его.
Чтобы найти свою любовь, девушки умывались водой с соком калины.
Если верующий шел за продуктами, он покупал 13 овощей и фруктов, чтобы почтить память 13 мучеников.
В Трофимов день если хозяйка варит варенье, нельзя давать его никому пробовать, так как тогда оно быстро испортится. А съесть сырую ягоду калины — к неудачам в любовных делах. Поэтому до осени употреблять ее можно только в переработанном виде. Ветки калины также рубить нежелательно. Это действие принесет несчастье.
Не рекомендуется выполнять бесполезную работу в этот день. Такой труд принесет неудачу, проблему с финансами и неприятности в общении с окружающими. Но и бездельничать нельзя, так как Трофим не любит лодырей и может наслать на них болезни и беды.
Нельзя ложиться спать днем. Те, кто ослушается, не смогут уснуть еще три ночи из-за страхов и кошмаров.
Если мужчина в Трофимов день съест ягоды, предложенные не его женой, то это может сработать как приворотное зелье. Также холостым парням запрещалось ходить в лес. Считается, что нечисть водит хороводы и может защекотать путника до смерти, а затем утянуть на дно водоема.
Анна Морозова