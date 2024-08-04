14:35 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 5 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 5 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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На Руси 5 августа отмечали день Трофима Бессонника. Во время гонений христиан при императоре Диоклетиане на рубеже третьего и четвертого веков его вместе с Феофилом и 13 мучениками подвергли жестоким пыткам. Им перебили голени и бросили в огонь, однако они вышли из пламени невредимыми и еще больше прославляли Христа. Тогда язычники обезглавили их.

Рассказываем, какие народные приметы связаны с 5 августа 2024 года.

Приметы погоды 5 августа

С 5 августа связаны следующие погодные приметы:

  • Филин громко ухает — к холодам.
  • Короткий рассвет — к сильному ветру.
  • Если паук плетет паутину в дождь, то скоро улучшится погода.
  • Вечером туман стелется по земле — к грозе.
  • Закат красный — к сильному ветру.
  • Если вокруг муравейников скапливается много муравьев, значит, будет солнечно.
  • После дождя с градом 5 августа обычно холодает.

Что можно делать 5 августа

День Трофима в народе называют просто Бессонником. Это связано с тем, что по приметам долго спать в эту дату нельзя, так как в самом разгаре сбор урожая. Поэтому наши предки рано вставали и начинали работы в полях и огородах.

На Руси хозяйки 5 августа гадали. Они пекли пирожки с малиной и калиной, перемешивали и раздавали их своим гостям. Все, кому попадались сладкие пирожки, радовались, так как это говорит о том, что их любовь будет взаимной. А если начинка кислая, то чувства будут безответными.

А еще ели малину в чистом виде, чтобы любовь была взаимная.

Трофимов день — отличный день для свадьбы. Согласно народным приметам, брак, заключенный 5 августа, будет счастливым.

Раньше верили, что на день Трофима Бессонника всем, кто в полдень оказался на улице в солнечную погоду, надо спрятаться в тень. Считалось, что в это время летают Полудницы — злые духи полей. Эти существа могут наслать солнечный удар на человека и даже убить его.

Чтобы найти свою любовь, девушки умывались водой с соком калины.

Если верующий шел за продуктами, он покупал 13 овощей и фруктов, чтобы почтить память 13 мучеников.

Что запрещено делать 5 августа

В Трофимов день если хозяйка варит варенье, нельзя давать его никому пробовать, так как тогда оно быстро испортится. А съесть сырую ягоду калины — к неудачам в любовных делах. Поэтому до осени употреблять ее можно только в переработанном виде. Ветки калины также рубить нежелательно. Это действие принесет несчастье.

Не рекомендуется выполнять бесполезную работу в этот день. Такой труд принесет неудачу, проблему с финансами и неприятности в общении с окружающими. Но и бездельничать нельзя, так как Трофим не любит лодырей и может наслать на них болезни и беды.

Нельзя ложиться спать днем. Те, кто ослушается, не смогут уснуть еще три ночи из-за страхов и кошмаров.

Не стоит жадничать и скупиться. Если у вас кто-то попросит денежной помощи, помогите. Отказ приведет к проблемам с финансами.

Если мужчина в Трофимов день съест ягоды, предложенные не его женой, то это может сработать как приворотное зелье. Также холостым парням запрещалось ходить в лес. Считается, что нечисть водит хороводы и может защекотать путника до смерти, а затем утянуть на дно водоема.

Анна Морозова

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